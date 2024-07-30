王福生院士：积极行动消除肝炎危害 关口前移关注儿童乙肝

7月28日是第14个“世界肝炎日”，今年我国的宣传主题是“消除肝炎、积极行动”。近日，中国科学院院士、解放军总医院第五医学中心感染病医学部主任王福生做客“人民好医生”客户端，围绕乙肝的预防、临床免疫学研究和抗病毒治疗等方面作分享。

病毒性肝炎防治任重道远

病毒性肝炎严重威胁着人类健康，由肝炎病毒感染引起。目前常见的5种病毒性肝炎分别是甲型、乙型、丙型、丁型和戊型肝炎。

“甲型肝炎和戊型肝炎临床上多表现为急性肝炎，乙型肝炎和丙型肝炎临床上多表现为慢性肝炎，其中慢性乙型肝炎病例总数最多。”王福生院士介绍说，我国慢性乙肝、丙肝患者人数较多，严重危害了人民健康，也带来沉重的经济和社会负担。近年来，我国在乙肝防治方面取得了显著成效，但距世界卫生组织提出的2030年实现病毒性肝炎诊断率、治疗率分别达到90%、80%的目标仍存差距。

慢性肝炎—肝硬化—肝癌是慢性肝病三步曲，只有遏制肝炎进展，才能降低终末期肝病的发生风险。目前，我国慢性乙型肝炎存在“诊断率低、就诊率低、治疗率低”等问题。对此，王福生院士认为，大力加强相关疾病的科普宣传，推动早筛查、早诊断、早治疗是做好乙肝防治工作的关键。“围绕病毒性肝炎防治难题，临床和科研人员也在积极开展诊断、治疗和预防等多领域研究。对于乙肝，目前可通过服用抗病毒药物有效阻断疾病进展，但还很难实现临床治愈，希望在今后5至10年中，相关研究能够取得突破，助力更多的乙肝患者获得临床治愈。”他说。

积极抗病毒治疗尽早获益

乙肝病毒感染主要途径是母婴传播、血液传播和性传播。

王福生院士介绍说，儿童感染通常是通过母婴传播途径，围产期和婴儿期感染乙肝病毒后慢性化风险较高。成人感染主要通过性传播或血液传播，成人感染乙肝病毒后绝大多数会自愈，极少数人会进展成慢性乙肝。

2023年2月发布的《慢性乙型肝炎防治指南（2022年版）》扩大了乙肝抗病毒治疗的适应证，患者只要符合抗病毒治疗适应证就应立即启动治疗。结合指南要求，王福生院士介绍说，对于乙肝病毒（HBV DNA）阳性患者，无论丙氨酸转氨酶（ALT）水平高低，只要符合以下情况之一，都建议抗病毒治疗：有乙型肝炎肝硬化或肝癌家族史；年龄超过30岁；无创指标或肝组织学检查提示，肝脏存在明显炎症（G≥2）或纤维化（F≥2）；HBV相关肝外表现（如HBV相关性肾小球肾炎等），均应积极抗病毒治疗，这样能够最大限度的阻断病情发展，减少或延缓肝硬化、肝癌发生。

“可喜的是，目前我国相关抗病毒治疗药物有很多，且临床应用证实安全、有效。值得一提的是，我国自主研发的1类口服抗病毒新药也已上市，相信将为广大乙肝患者带来福音。”王福生院士补充说。

儿童乙肝问题需引起关注

关注儿童乙肝的防治意义重大，及早进行临床干预能够从源头上降低疾病的发生，进一步减少成年期慢性乙肝的疾病负担。

“可通过有效预防措施来实现母婴传播阻断，即使是乙肝孕妇，通过有效阻断后，也可以生育出健康的宝宝。”王福生院士说，“建议女性在育龄期密切随访、及早接受临床评估和干预，降低母婴传播风险。”

今年3月，由王福生院士牵头制定的《儿童慢性乙型肝炎防治专家共识》发布。共识强调，乙肝病毒感染的儿童越早接受抗病毒治疗，临床治愈率越高。特别是对于HBeAg（乙型肝炎E抗原）阳性的慢乙肝儿童，早期干预可以降低疾病进展的风险，帮助更多患儿实现临床获益。此外，也通过乙肝母亲在妊娠期（一般为孕24-28周）接受抗病毒治疗、新生儿出生后及时（12小时之内）接种乙肝疫苗和HBIG（乙肝免疫球蛋白），并在出生后第1月和第6月分别注射乙肝疫苗等措施实现母婴阻断。

“即使前期母婴阻断失败，对婴幼儿及时进行抗病毒治疗，也能有很好的临床疗效。”王福生院士说，“最新的研究表明，乙肝患儿启动抗病毒治疗越早，疗效越好，且临床治愈率越高。1岁以下婴儿HBV感染者可选用拉米夫定（LAM）；1-2岁儿童可考虑选用普通干扰素来治疗；2岁及以上儿童可选用ETV（恩替卡韦）、TDF（富马酸替诺福韦酯）等药物治疗。”

“若儿童乙肝没有得到积极有效的治疗，随着年龄的增长，实现临床治愈的难度也会随之增大。”王福生院士提醒，要及时对乙肝患儿进行有效的抗病毒治疗，最大程度帮助患儿获得临床治愈，从而避免疾病向肝硬化、肝癌等终末期肝病进展。因此，关注儿童慢性乙肝的“诊、治、防”意义重大。今后应大力推进儿童乙肝抗病毒治疗及相关临床机制的研究，做到诊、治、防的关口前移。