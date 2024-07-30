“劳动防暑节”关爱行动走进中国安能二局

正值三伏盛夏、酷热难耐之际，为保证工期顺利推进，中国安能二局泰安项目部职工们已脚踩热浪、奋战多日。

为响应全国总工会号召，在人民健康“五进”关爱服务计划的基础上，人民健康联合中国职工发展基金会，发起了关爱高温下的劳动者专项计划之“劳动防暑节”。7月27日，“劳动防暑节”关爱行动走进中国安能二局泰安项目部，为这里的职工带来了形式多样的健康服务。本专项计划由国药太极公益支持。

“劳动防暑节”关爱行动走进中国安能二局泰安项目部。（主办方供图）

“每位职工都是最宝贵的财富，他们的健康也是中国安能二局最关心的事情之一。”中国安能二局常州分公司泰安项目部总工程师汪建说，本次“劳动防暑节”可谓是千里迢迢送清凉，这也彰显了社会各界对高温下一线劳动者的深切关怀。“当前，正值项目大干的关键时刻，面对酷暑我们要讲究科学防暑，合理调整工作时间、掌握防暑常识、懂得应急知识，这也是我们必不可少的夏季基本技能。下一步，我们将持续完善施工现场健康保障机制，持续保障一线施工人员身心健康，确保安全顺利度夏。”汪建说。

在此次“劳动防暑节”上，国药太极不仅为中国安能二局的职工们送来了2000份防暑关爱包，也带来了对高温下基层一线工作者的关怀。国药太极营管中心品类总监李禄年介绍说，国药太极心怀“国药泽华夏，太极济苍生”的初心使命，始终积极践行央企社会责任，致力于社会公益活动，无论是抗洪抢险、抗震救灾，亦或是关爱户外高温工作者，国药太极都参与其中，致力于送清凉、送关爱。李禄年说：“劳动者是伟大的，我们要尊重劳动者、关怀劳动者。接下来，国药太极将进一步了解劳动者需求，从高温关怀这一切入口做好户外劳动者关怀工作，将夏季清凉和健康保障送给他们。”

派发2000份劳动防暑包。（主办方供图）

夏季高温，基层一线工作者时常会面临一些高温挑战。本次“劳动防暑节”还邀请到了山东第一医科大学第二附属医院急诊医学科主任岳茂奎来到现场，为职工们提供夏季防暑和中暑急救等知识科普服务。关于防范职业性中暑，岳茂奎建议，户外工作者应尽量避免在上午11点至下午4点之间进行体力劳动，避免直晒，衣服应该穿透气、宽松的衣服，高体力劳动者也应该保障充足睡眠；如果无法避免在高温下工作，建议随身携带如藿香正气口服液等防暑药物和新鲜瓜果等防暑食物；一旦发现中暑，要注意及时急救，先兆中暑时应立即停止劳动、补充水分并到清凉处降温，如果出现重度中暑，应该在进行降温、急救的同时拨打120就诊。

“我们每一名职工都是抢险队员，是国家自然灾害抢险队伍的主力军，他们的职业健康会反映到战斗力上。中国安能二局通过健全规范的职业健康体系、制度，开展常态化的职业健康教育、体检，帮助职工保持身心健康。”据中国安能二局山东泰安项目部副书记崔中国介绍，在夏季防暑降温方面，中国安能二局坚持预防和治理相结合，除了在施工现场设置休息区外，还配发防暑药物和提供充足的绿豆汤、矿泉水等。

“本次关爱行动走进中国安能二局，让我们感受到了社会各界对一线基层劳动者的深切关怀。急救科普知识也很贴近我们的工作实际，让我们学习到了很多预防中暑、中暑急救等相关知识，希望这些科普知识可以帮助我们在必要时刻，保护自己和身边人的健康安全。”作为中国安能二局一名重型机械操作手的钱楚，对多样化的职工关爱行动也有着新的期待：“除了夏季防暑关爱，我还期待在职业培训、技能提升、心理健康咨询等方面有新的关爱行动走进来。”