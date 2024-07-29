直播预告：三伏天如何祛暑祛湿？

在酷暑难耐的夏日，高温不仅考验着我们的耐热极限，更悄然影响着身体内部的微妙平衡。高温与肠胃疾病之间有何隐秘联系？伏天如何用正确的方式消暑祛湿？

7月30日15:00，人民好医生客户端将邀请首都医科大学附属北京中医医院首席专家、消化中心主任张声生为大家讲解三伏天祛暑祛湿相关知识，欢迎收看。

专家介绍：

张声生，主任医师、教授、博士生导师、博士后导师、首都名中医、首都医科大学附属北京中医医院首席专家、消化中心主任。担任国家中医药局全国脾胃病重点专科协作组组长、脾胃病重点研究室主任、国家临床重点专科、国家中医脾胃病重点学科带头人、国家脾胃病区域诊疗中心联盟牵头人。

擅长： 疑难胃肠病、功能性胃肠疾病、肝胆病、胃痛、便秘、泄泻、虚证调理、疲劳（脾劳）中医调理等。

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