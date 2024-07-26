第四届“人民健康之星”科普行动走进常州

为进一步提高慢病知识普及率并促进优质医疗资源下沉基层，7月24日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、全亿健康常州恒泰人民大药房以及中诚大药房参与的第四届“人民健康之星”科普行动走进江苏省常州市，为到场居民提供了知识普及、用药咨询、慢病筛查等健康服务。

第四届“人民健康之星”科普行动（江苏站）现场。

“目前，心血管疾病等慢病人群面临患病率高、致残率高、死亡率高等系列挑战，建议提高慢性疾病的知晓率、治疗率、控制率。”常州市武进中医医院大内科主任钱卫东对心血管疾病常见类型、症状、防治措施进行科普，并针对心血管疾病科学用药进行指导和建议。钱卫东提醒，心脑血管疾病的高发人群，特别是老年人，一要对自己所患疾病有充分认识，避免思想上的“轻敌”；二要重视天气，随时增减衣物，如果发病一定要尽早到医院治疗。

据以岭药业相关项目负责人任计辉介绍，基于对心脑血管疾病、抗衰老药物的社会需求的洞察，近年来，以岭药业依托中华传统文化“儒、释、道、医”养生理念，结合中医药及络病理论，推广“通络、养精、动形、静神”养生八字经。在此基础上以岭药业以络病理论为指导，开展心脑血管疾病、呼吸系统疾病等领域的防治研究，并针对心脑血管病、呼吸系统疾病、糖尿病、肿瘤以及抗衰老等研发了14个创新专利中药，并先后列入227项临床诊疗指南/专家共识。

“近年来，我们立足‘用专业的服务，满足大众健康需求’服务宗旨，积极开展各项公益活动，致力于为消费者提供方便快捷的药学服务。未来，我们将为广大群众的健康作出更大的贡献，满足群众健康需求，更好服务广大群众。”全亿健康产业集团常州分部总经理张云说。

在第四届“人民健康之星”科普行动（江苏站）启动后，以岭药业向全亿健康常州恒泰人民大药房捐赠500本《通络护心脑》书籍，用于免费向周边居民分发阅读。

在“健康达人秀”环节，三位健康达人分享了健康管理经验和养生心得。“科普讲座和健康咨询真是干货满满，让我对心脑血管疾病这类慢病有了更加深入的了解，真是受益匪浅”“感谢‘人民健康之星’科普行动，让我有机会可以近距离与专家交流”。现场群众纷纷表示要将所听所学认真付诸于实践。

据了解，第四届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国30余个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店，面向药剂师、药店会员以及普通大众，以科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式，助力提升基层慢病防治水平，改善慢病患者生活质量，为健康中国建设作出应有贡献。