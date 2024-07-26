游泳装备如何选购？专家解答

每到夏天，一个既有趣又凉快的项目成为了人们的运动“宠儿”，它就是——游泳。对于游泳“小白”而言，初次购买泳衣、泳镜、泳帽等游泳相关的装备产品，该如何选择呢？

人民优选来了——

本期指导专家：北京体育大学游泳运动学院教师沈思佳；吉林大学体育学院教师项烨；国家体育总局体育科学研究所朱家荣。