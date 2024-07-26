台风暴雨来临，如何科学防范（深阅读）

当前我国正值“七下八上”防汛关键期，长江等流域防洪峰、防决堤、排内涝压力不减，黄河、淮河、海河、松辽流域有可能发生较重汛情，叠加台风进入活跃期，防汛形势更加严峻复杂。

面对恶劣天气，如何安全避险？如何科学防范？记者采访了有关部门和专家。

雨中行走

遵循“三远离”原则

中国灾害防御协会理事、南京市应急管理学会专家委员会副主任孟现勇介绍，遇到暴雨、雷电天气，要遵循“三远离”原则，即远离高大建筑物、远离金属物体、远离水源。如身处室内，应避免使用有线电话，不要触摸金属水管、暖气管道等导电物体。如果被困室外，切记不要站在大树下或空旷地带，也不要在高处逗留，应迅速寻找低矮的混凝土建筑物避险。“尤其要注意不能在电器设施下撑伞，最好不使用金属把的雨伞。”孟现勇说。

“雨天要特别注意绕开井盖处。”应急管理部国家自然灾害防治研究院研究员许冲说，台风期间不建议冒风雨赶路，不要在电线杆、塔吊、广告牌下避雨停留或行走，避免高处物体坠落。此外，“雨衣雨具尽量选择亮色。”

同时，许冲建议提前将花盆等容易坠落、受损的悬挂物、搁置物、棚、架子等移入室内，检查室内外物品是否牢固，如发现问题，及时处理和加固，为他人安全增加一份保障。

雨中行车

注意观察有关迹象

暴雨天气中行车，如何判断路况和预见潜在危险？“首先应观察积水深度，其次在涉水时合理控制汽车，最后，也要掌握逃生方法。”许冲说。

一般来说，如果积水深度超过轮胎的一半或达到车辆的排气口位置，就存在涉水熄火的风险。

“注意观察前车，如果前车涉水时出现困难或熄火，后车应立即停车。”许冲介绍，如果能观察到明显的水流或水面有漂浮物，表示当前水流速度较快，比较危险；如果水中出现气泡，意味着下方路面可能已经开裂；路边的树木、电线杆等如果有倾斜或倒塌迹象，表示道路地基可能已被破坏。发现以上任何一种情况，驾驶员都应立即调头或选择其他安全路线离开。

“一般轿车的涉水深度约为20—30厘米，SUV为30—60厘米。”应急管理部国家减灾中心研究员聂娟介绍，新能源汽车虽然没有进排气管，但进水会对电子设备造成损坏，因而同样有涉水深度限制，一般不能超过20厘米。

聂娟介绍，车辆涉水时建议将车速控制在5公里/小时左右，尽量保持发动机处于较高转速，防止水倒灌入排气管。涉水后应轻踩刹车数次，以恢复刹车性能。如果不幸熄火，燃油车应立即关闭点火开关，等待水退后再联系救援，不要反复尝试启动，以免损坏发动机。电动车如发现异常应拔掉充电枪、立即切断高压电源，并联系专业救援人员处理，切勿自行处理，以免发生触电等危险。

在高速公路上行车，雨势很大、行车视线不足150米时，驾驶员应减速行驶，开启危险警告闪光灯，最好尽快驶入服务区躲避。遇路面积水且深浅难辨时，不可踩刹车，而应握紧方向盘，松开油门，让车辆自行通过积水区。

万一遇到紧急情况，怎么办？孟现勇介绍，在车中遇到紧急情况，要迅速解开安全带。如果车内进水，应等待车内外水压基本平衡时，开门逃生。如果无法开门，可以使用安全锤破窗逃生。逃生时，应顺着水流方向游动，寻找附近的高处避险。

洪水过后

消毒清理莫大意

洪涝灾害后，各种细菌、霉菌滋生污染水源、食物，传染性疾病发生风险也显著增加。“在饮食、饮水等方面切莫大意。”孟现勇说。

个人防护方面，要勤洗手、勤沐浴。如不慎接触污水，应立即用含氯消毒液（如84消毒液）稀释后清洁，再用清水冲洗。外出时，应穿长袖长裤，减少皮肤暴露，返家后立即更换衣物，如出现皮肤红肿、发痒等症状，及时就医。对被污染的自来水水管或水龙头，要充分清洗消毒。不吃腐败变质或被洪水浸泡过的食物。

物品处理方面，被污水浸湿的衣物，应使用60摄氏度以上高温水和洗涤剂彻底清洗，并在阳光下暴晒消毒。“如家中进水，要做到先清理、后消毒、再回迁，不能存有侥幸心理。”孟现勇介绍，污水浸泡的床垫、地毯、毛绒玩具等，因其难以彻底清洁消毒，建议直接丢弃。

此外，木质家具应彻底擦干，再用75%酒精或稀释的84消毒液擦拭，金属家具可用2%过氧化氢溶液擦拭消毒，家用电器彻底晾干后再用专业除菌喷雾消毒，在确保完全干燥前不要通电使用。同时，地面和墙壁可用1∶100稀释的含氯消毒剂擦拭作用30分钟后再用清水冲洗。“消毒时应注意开窗通风，避免吸入过多刺激性气体。”专家提醒。

《 人民日报 》（ 2024年07月26日 04 版）