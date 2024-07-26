“暑期账单”引热议，背后蕴藏的真问题是啥？

高考、出成绩、报志愿，历时一个多月，高考生终于迎来了放松时刻，开启了升学前的两个月假期。这些准大一学生开始了自己的规划，考驾照、暑期旅行、学习化妆穿搭……中新网采访发现，由此产生的“准大一账单”，难倒了一些家长。

对于“准大一新生”而言，这个暑假当然应该好好“享受”一番。家庭经济条件容许的情况下，很多家长也会鼎力支持，以此庆祝孩子跨入了人生新阶段。但是，对于一些不太宽裕的家庭，却带来了不小的压力与挑战。

可怜天下父母心。面对“准大一账单”，如果觉得难以承担，本可以直接说明情况，但一切为了孩子好的父母们，即便感到力不从心，也不愿意“委屈”孩子，往往会竭尽所能地满足孩子的欲求。平心而论，“准大一账单”确实有其合理性，为孩子付出也是为人父母的职责所系，但这种宁可让自己“纠结”也要无条件满足孩子的做法，却值得商榷。

“准大一账单”背后，孩子的消费观才是本质问题。现在的孩子，即便家庭条件并不宽裕，父母也往往采用“富养”的方式。衣来伸手、饭来张口，长此以往，很多孩子养成了一有需要就向父母伸手的习惯。高考后的消费本应该根据家庭状况酌情考量，绝非都是必选项目，根本不存在所谓的“准大一账单”。然而，不少孩子或者觉得这些“标配”是父母理所应当的责任，把家长当做自己的“提款机”，只考虑到自己的需求，却没有顾及家庭的经济承受力。

几年前，一位大一女生的求助帖一度引发热议。她希望母亲给自己每月4500元的生活费，但却遭到了拒绝。据悉，当时大部分大学生的生活费都在1500-2000元之间，但她认为一个月2000元的生活费根本不够花，便在网上公然发布求助帖。更有甚者，部分大学生因为过度消费得不到满足，甚至还瞒着家长走上了校园贷之路。惊诧之余，公众纷纷呼吁要加强对大学生开展财商教育。

父母是培养孩子财商最好的老师。财商是一种认识、创造和管理财富的能力，形成的最佳时间段是青少年阶段。令人遗憾的是，许多家庭在孩子的成长过程中，缺乏系统的财商教育，孩子对金钱的价值和消费观念模糊，容易出现过度消费或不合理消费的行为。

财商教育不是空洞的说教，能否结合生活实践帮助孩子树立正确的金钱观、价值观与人生观，实乃关键所系。换个角度看待，“准大一账单”难倒一些家长，也不失为开展财商教育的契机。家长可以与孩子共同讨论和规划账单，引导孩子对“准大一账单”进行分类，哪些是必要消费，哪些是非必要消费，教孩子如何制定预算和计划消费，培养孩子量力而行、量入为出、合理消费的习惯。

家长还可以开诚布公地与孩子共同探讨家庭的财务状况，让孩子了解家庭的经济实力和开支情况，鼓励孩子通过自己的努力（如打工、做兼职等）来赚取部分费用，让孩子承担一定的经济责任，培养他们的家庭责任感和独立性。

无条件满足孩子的欲求，不是对他们的“爱”而是“害”。准大一新生的“暑期账单”不能一味让家长买单，如果能上好这堂财商教育课，让孩子学会理性规划，树立正确的消费观念，可谓善莫大焉。