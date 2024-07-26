从“暑期经济”看扩消费长效机制

促进消费稳定增长，最根本的途径是促进居民收入增长。此外，要促进大宗消费、重点消费，稳住“基本盘”。推动服务消费提质扩容，做强“新引擎”。还要减少制约扩大消费的限制性措施。

进入暑期出行高峰和旅游消费旺季，据预测，全国铁路将发送旅客8.6亿人次，日均发送1387万人次。旅游平台发布的报告显示，暑期国内旅游市场保持稳步增长，酒店、机票搜索热度均同比上涨20%以上。围绕夜间游、避暑游、亲子游、研学游等消费热点，各地将举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动。

“暑期经济”热力十足，是消费潜力、活力的直观体现。结合上半年数据看，我国消费市场总体平稳，亮点不少。比如，基本生活类商品零售保持增长，品质类和绿色升级类商品消费需求持续释放，直播带货、即时零售等新模式拉动线上消费增长明显，餐饮、交通、文旅等服务消费增势良好，乡村市场销售快于城镇。值得注意的是，商品消费的表现仍弱于服务消费。上半年服务零售额同比增长7.5%，全国居民人均服务性消费支出同比增长9.2%，而社会消费品零售总额增速为3.7%，其中6月份同比增长2%，环比下降0.12%，消费市场的恢复基础仍有待进一步巩固。

消费是最终需求，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力。党的二十届三中全会对加快培育完整内需体系作出全面部署，要求“完善扩大消费长效机制”。从居民消费的层面看，消费长效机制就是“使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费”的机制，如此才能持续有效释放居民消费潜力，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

决定消费的最重要变量是收入。促进消费稳定增长，最根本的途径是促进居民收入增长，稳定居民收入预期。居民收入由工资性收入、经营净收入、财产净收入和转移净收入四大项组成，其中工资性收入占比最高。着眼于完善收入分配制度，党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重”“完善劳动者工资决定、合理增长、支付保障机制，健全按要素分配政策制度”，这是提高居民收入的治本之策。在实践层面，更加突出就业优先导向，确保重点群体就业稳定，强化农民增收举措，营造更加有利于创新创业创造的发展环境，多渠道增加居民财产性收入。

推动消费稳定增长，一方面，促进大宗消费、重点消费，稳住“基本盘”。汽车、家电、家居、餐饮消费作为传统消费的“四大金刚”，是扩大消费的重点领域。今年以来，消费品以旧换新政策有效撬动了居民消费需求，近期国务院常务会议又研究加力支持政策，将有助于促进需求的加快释放。另一方面，推动服务消费提质扩容，做强“新引擎”。当前，消费形态正逐渐由以商品消费为主向商品和服务消费并重转变。服务消费的无形性、同步性等特点，意味着其对消费场景、消费体验有更高要求，要通过创新消费场景、改善消费环境，培育更多消费新增长点，更好满足人们对美好生活的向往。

促进消费稳定增长，要减少制约扩大消费的限制性措施。从大的方面说，比如在打破行业垄断和地方保护上持续发力，鼓励限购城市放宽车辆购买限制、增发购车指标，支持刚性和改善性住房需求。从小的方面说，比如对重点商圈适当放宽“外摆”限制，优化演出赛事活动审批程序等。

我国消费持续恢复和扩大有坚实基础。我国人均GDP连续3年超过1.2万美元，拥有全世界人数最多的中等收入群体，是最具潜力的超大规模市场。随着有利于扩大居民消费的长效机制加快完善，支撑消费的积极因素不断增多，消费拉动经济增长的“主引擎”作用将更加凸显。