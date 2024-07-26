随着我国经济的稳步发展，消费已成为推动经济增长的关键力量。从多家商业银行披露的数据看，今年上半年的消费信贷增速、信用卡交易金额同比均有所上升。中国银行研究院研究员李佩珈认为，中国正处于消费结构转型升级的关键时期，具备成为全球最大消费市场的潜力。未来，实现我国消费投资良性循环的关键是适应消费转型升级的新趋势，应加大对具有消费潜能领域的投资，实现消费需求与供给的有机结合。

为更广泛地覆盖消费者日常生活的各个方面，近年来，银行推出的消费贷款产品种类日益丰富。业内人士表示，狭义的消费贷款指的是银行发放给个人客户的贷款；从大消费的角度看，还可以包括信用卡的大额分期，比如买车、装修等；再广一点还包括小贷公司和消费金融公司给个人消费者的贷款等。这些产品不仅满足了消费者对资金的即时需求，也推动了消费方式的多样化和消费结构的优化。

信用卡作为集消费信贷和支付于一体的金融产品，广泛服务于持卡用户的各类消费场景。今年以来，商业银行充分发挥信用卡促消费的积极作用，围绕客户消费信贷需求，开展了系列特色分期活动，多措并举激发消费新活力。据中信银行信用卡中心相关负责人介绍，中信银行信用卡中心积极响应“促消费、扩内需”政策号召，携手淘宝、京东等头部电商平台，联合开展电商旺季大促等多类型分期营销活动，有效助燃消费热情，极大地激发了市场的消费活力。同时，围绕家居装修、摩托车等民生消费场景加大资源投入，定期推出优惠满返活动。

对商业银行来说，支持“以旧换新”也是激发消费市场潜能的机会。今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》后，各家商业银行迅速响应，开展支持汽车、家电、家装消费品“以旧换新”专项行动。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，“以旧换新”政策是稳定和扩大内需，推动经济持续恢复增长的重大举措，市场空间潜力巨大。银行积极支持“以旧换新”不仅是充分发挥服务功能、服务经济社会发展的表现，也有助于其更好地拓展市场、丰富利润来源。

数据显示，今年上半年，中国农业银行累计投放消费贷款3320亿元，同比多投1022亿元。“农业银行消费贷款真是帮到大忙了，有了这笔贷款的帮助，家里重新装修后还换了新的家具、家电，住着比之前舒服多了。”家住北京市朝阳区的王女士高兴地说。记者在采访中了解到，中国农业银行持续加强重点领域消费信贷支持，创新专属产品、优化金融服务。

在服务家电产品以旧换新方面，与家电厂商卖场合作，加大家电产品消费贷款支持。农行陕西分行与苏宁易购合作，提供驻场咨询和消费贷款金融服务。农行广东分行为换新客户提供专属优惠权益，发放消费立减金，惠及1.2万客户。在服务家装消费品以旧换新方面，针对旧房装修、适老化改造等需求，推出家装消费贷款专属服务。农行四川、上海等分行走进社区，为客户现场办理消费贷款，满足客户家装换新需求。农行河南分行与合作商场联合为以旧换新消费贷款客户派发消费红包。

娄飞鹏表示，银行在支持“以旧换新”的过程中，重点需要围绕个人客户需求，提供相应的消费信贷支持。同时，也需要做好政策宣传，让更多的群体了解“以旧换新”政策，支持“以旧换新”生产和流通企业。此外，银行还需关注“以旧换新”消费贷产品落地过程中可能遇到的问题。例如，银行需要根据“以旧换新”实际情况，支持真正有需求的客户，确保贷款用途真实，防止过度授信等，以防范风险的发生。