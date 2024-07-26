大规模设备更新和消费品以旧换新“提档升级”

7月25日，国家发展改革委和财政部共同印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（以下简称《若干措施》）。

“《若干措施》在现行‘两新’工作格局和政策体系基础上，进一步加大支持力度，强化中央和地方联动，明确由国家发展改革委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。”在当天举行的专题新闻发布会上，国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕表示。

设备更新拉动投资增长

今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，对“两新”工作进行全面系统部署。据介绍，4个多月来“两新”工作取得积极成效。

“设备更新拉动投资增长。今年上半年，全国设备工器具购置投资同比增长17.3%，对全部投资增长的贡献率达到54.8%，拉动全部投资增长2.1个百分点。”赵辰昕说，与此同时，以旧换新激发消费活力。上半年，限额以上单位（年主营业务收入达到500万元及以上的零售企业）家电和音像器材类商品零售额同比增长3.1%，较去年同期增速加快2.1个百分点。

他还提到，循环利用体系加快完善。今年上半年，全国新增3160个智能化社区废旧物资回收设施；全国机动车回收量达到307.4万辆，同比增长24.8%。

“今明两年拟制修订的294项涉及大规模设备更新和消费品以旧换新的国家标准已经全部立项，其中设备能效、电动汽车等重点领域55项标准已经发布，其他都在推进和发布的过程中。”赵辰昕说，“两新”工作标准提升将促进绿色转型。

汽车、家电补贴力度大幅提升

赵辰昕介绍，《若干措施》在现行“两新”工作基础上，大幅度扩大支持范围、优化组织方式、提升补贴标准。

设备更新方面，《若干措施》在原有的工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗7个领域设备更新和回收循环利用的基础上，将超长期特别国债支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新，以及重点行业节能降碳和安全改造。

“《若干措施》进一步加大了对重点领域更新换新的补贴力度。” 赵辰昕举例说，在汽车报废更新方面，对符合条件的汽车报废更新，将补贴标准由此前的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元。

对于广大消费者关心的家电产品，《若干措施》提出，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调等8类家电产品，给予产品销售价格15%的补贴；对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予5%的补贴。

8月底前相关资金全部下达

“这次拿出的3000亿元资金，包括设备更新和消费品以旧换新两个方向。”赵辰昕介绍，在设备更新方面，安排近1500亿元超长期特别国债资金支持设备更新；在消费品以旧换新方面，直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金，支持地方自主实施消费品以旧换新。

赵辰昕说，支持地方消费品以旧换新的1500亿元资金，以及支持设备更新首批项目的约500亿元资金，近日就会下达。计划在8月底前，将3000亿元左右资金全部下达。

赵辰昕提到，国家发展改革委正在抓紧制定超长期特别国债支持“两新”资金管理办法，明确全链条管理规定，压实各方责任、建立长效机制，确保资金真正用于“两新”工作。“与此同时，我们将指导督促各地区严格管理资金，做到专款专用，严防挤占挪用；对于骗补贴、套补贴等违法违规行为，我们将会同有关部门依法依规严肃处理。”他表示。