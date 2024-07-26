发挥医务人员健康科普主力军作用（无影灯）

近日，北京协和医院妇产科主任医师谭先杰团队创作的《话说生命之宫》（上下卷），荣获2023年度国家科学技术进步奖二等奖，是该奖项中唯一的医学科普著作。

一粒药、一根针，可以治病；一本书、一堂课，亦可救人。《话说生命之宫》（上下卷）围绕子宫这一孕育生命的重要器官，深入浅出地介绍了相关健康知识，包括孕期保健、分娩指导、产后康复、宫颈病变、科学避孕、妇科肿瘤防治等。在谭先杰的门诊，常常有患者拿着这本书来表示感谢，因为看了这本书，才在早期发现了疾病。谭先杰说：“一个医生医术再高明，一天至多做四五台手术，或者看100个患者，而一本好的科普书籍、一档好的科普节目，可以让成千上万的人受益，甚至可以救命。”

近年来，我国大力实施健康中国战略，开展健康知识普及行动，居民健康素养水平持续增长。国家卫生健康委决定，从今年6月起开展全民健康素养提升三年行动。其中，加强健康教育人才队伍建设是重中之重。例如，用好用足现有的健康教育和健康科普工作激励政策，让更多医疗卫生人员享受到绩效考核、课题申报、职称晋升、评优评先等制度保障，更愿意投身健康教育和健康科普。

医学具有较强的专业性，医患之间往往存在“信息鸿沟”。很多医学常识，对于医生是“老生常谈”，对于患者却是“闻所未闻”。事实上，任何疾病都是预防大于治疗，健康科普可以让疾病防治的阵地前移下沉。从这个角度看，医生做科普和做手术同等重要，都是治病救人。因此，医务工作者要树立大卫生大健康观念，把做科普列为“必选项”，从“以治病为中心”转向“以健康为中心”。各级医疗机构要充分利用人才优势、专业优势、资源优势，引导医务人员在日常诊疗和平时工作中向患者、向公众宣讲疾病预防保健知识。例如，广东省中医院组建了一支由国医大师、全国名中医、岐黄学者等组成的健康科普传播队伍，构建自媒体科普平台，把深奥的医学道理讲得通俗有趣，让老百姓“一听就懂、一学就会、一用就灵”，提升了健康科普的传播力和影响力。

健康科普越来越受到百姓的关注，但网络上的健康科普内容鱼龙混杂、真伪难辨，极易误导公众。面对人民群众日益增长的健康需求，健康科普工作仍有差距，如学术主导不够、规范管理不足、知识零散破碎等，其关键原因是专业权威医生参与度不高。因此，要发挥好国家和省级健康科普专家库的作用，规范健康科普信息发布与传播，尤其是加大对不良健康科普信息的监测力度，及时澄清虚假信息，坚决阻击谣言传播，提高健康科普的科学化、专业化和精准化水平。同时，强化多部门联动，广泛传播优质权威健康科普作品。对于影响力大、传播范围广的不良信息，及时处置辟谣，净化健康科普网络环境。

如何才能调动广大医生做科普的积极性？卫生健康部门要加强顶层设计，强化激励机制，营造良好氛围，厚植健康科普创新土壤，鼓励医务人员在健康科普工作中积极作为，进一步增强医疗卫生机构和医务人员投身健康教育的专业性、主动性、创造性。例如，上海市将医务人员的健康科普代表作品列入高级职称的晋升标准，并通过健全组织体系、建立激励机制等多项举措，充分发挥医疗卫生机构“健康科普主阵地”和医务人员“健康科普主力军”的作用。

健康中国，医者先行。既能做手术，也能做演讲；既能做科研，也能写科普。这是新时代对医务工作者提出的新要求。建设健康中国，需要更多医务工作者加入健康科普队伍，倡导健康新理念、培育健康新文化、引领健康新生活，让人民群众重视健康、维护健康、享受健康，真正成为自己健康的第一责任人，筑牢中国式现代化的健康根基。

《 人民日报 》（ 2024年07月26日 19 版）