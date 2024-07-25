幽门螺杆菌呼气试验阳性怎么办（服务窗·体检报告怎么看）

不少人在体检后，报告提示幽门螺杆菌感染呼气试验阳性。什么是幽门螺杆菌？呼气试验检测结果是阳性该怎么办？解放军总医院第一医学中心消化内科医学部副主任、教授柴宁莉对此进行了解答。

“幽门螺杆菌（Hp），是一种螺旋形、微厌氧、对生长条件要求很苛刻的细菌，可生存于胃部及十二指肠的各区域内。”柴宁莉说，Hp感染是一种传染性疾病，主要通过粪便传播，也即Hp随粪便排出，污染食物和水源后传播。但唾液传播也可能发生，比如不使用公筷聚餐、亲吻小孩嘴唇等。

研究显示，Hp感染是慢性胃炎主要病因，几乎所有的Hp感染患者均具有慢性活动性胃炎。“发现Hp感染也不必太过紧张，并不是所有Hp感染者都需要治疗的。”柴宁莉说，我国《第六次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》对Hp根除指征进行了明确，主要包括：①消化性溃疡；②胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤；③早期胃癌内镜下黏膜剥离术或胃次全切除者；④有胃癌家族史；⑥计划长期服用NSAID（非甾体抗炎药，包括低剂量阿司匹林）；⑦Hp感染相关胃炎；⑧胃增生性息肉；⑨Hp感染相关消化不良等。需要指出的是，根除Hp的获益和风险在不同个体之间是存在差异的，感染者一定要在医生指导下进行个性化治疗。

一部分人在呼气检查数值一直很低，再次检测数值升高，但还是阴性，这种情况该怎么办？柴宁莉说：“目前Hp感染主要通过尿素呼气试验，也就是我们常说的C13呼气试验检测。其主要原理是Hp可产生尿素酶，能够分解尿素产生CO 2 ，当患者口服13C标记的尿素时，如果胃内有Hp，就可以将其分解，呼出的气体中就含有13C标记的CO 2 。需要指出的是，该方法是一种定性检测，数值高低没有太大的临床意义，只要看结果是否是阳性。也就是说，Hp检查的结果只能告诉你胃里有没有感染Hp，并不能反映感染的程度。之所以存在数值高低的差异，和同位素剂量、气体收集时间、细菌的活跃程度等因素有关。”

检测结果是阳性一定意味着感染吗？柴宁莉回答：“C13呼气试验是检测Hp的常见手段，其准确性达到95%以上。但也有少数情况出现假阳性的结果。比如重度萎缩性胃炎，可引起胃内胃酸缺乏，导致胃内细菌过度生长，一些不是Hp的细菌也可产生尿素分解酶分解尿素；胃潴留，大量食物在胃内潴留后，大量发酵产生尿素酶分解尿素，这种情况常见于幽门梗阻；服用抑酸药，通过抑制胃酸分泌改变胃内酸性环境，抑酸过度会导致其他产尿素酶细菌繁殖，导致出现‘假阳性’结果等。因此，在体检前应做到停用抗生素药物至少4周，停用抑酸剂至少2周。”

“生活方式的调整可以预防Hp感染。”柴宁莉建议，注重个人卫生，饭前便后洗手；避免与感染者共用餐具、水杯等个人物品，聚餐时提倡使用公筷或分餐制，注意日常餐具的清洁消毒；改变给孩子口对口喂食的不良喂食习惯；避免食用不洁食物或饮用未经处理的水。

《 人民日报 》（ 2024年07月25日 14 版）