让孕妈妈省钱又省心（建设生育友好型社会）

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中指出：“完善生育支持政策体系和激励机制，推动建设生育友好型社会。”经过多年不懈努力，我国生育保险制度不断完善，妇女生育保障水平大幅提高。

提高生育保险报销比例、延长享受生育津贴时间；将辅助生殖和分娩镇痛纳入医保支付；建设智慧信息平台让医保办理流程更加便捷高效……近日，本报记者分别在浙江、山东、广西等地进行走访，了解各地在推进生育保险政策落实落细方面的积极实践，以飨读者。

——编 者

生育是家事，也是国事。生育保险是社会保险的重要组成部分，保障女职工因怀孕分娩中断工作期间获得基本经济收入，并报销生育相关的医疗费用。近年来，各地陆续推出多项生育保险便民利民政策，有效助力育龄女性放心育儿、安心工作。

生育保险减轻孕产负担

今年2月，广西南宁的杨秀艳产下了她的第一个宝宝。“从产检到生，一路都有报销。”翻看着医疗账单，杨秀艳算了一笔账，产前检查费用6117元，除掉部分自费项目，医保报销了1500元；生产住院花费7689元，报销了5500元。从怀孕到生产自己只花费了6806元。

去年9月，广西出台《广西壮族自治区职工生育保险暂行办法》，统一全区生育保险政策，实施“一减二增三延长”措施，取消部分享受生育保险待遇的限制性条件；调增生育医疗费用待遇标准，新增职工门诊产前检查待遇项目纳入保障。

今年生完二胎，山东滨州的巴聪在出院结算时十分惊喜：住院医疗费只要在医保范围内全额报销，这次住院费6100元，医保报销5950元，自己只负担了150元。2015年，巴聪生一胎时入住的三级医院，住院费9300元，当时生育医疗费定额报销，剖宫产一律报销3500元，自己负担了5800元。

为什么能节省那么多呢？原来，2019年，山东省将生育保险与职工基本医疗保险两险合并实施。在滨州，生育医疗费用报销标准更是两次提高：2020年4月，三级医院年度首次起付线700元，按85%比例报销；今年1月1日，职工医保支付比例再提高，不设起付线，不分孩次，目录内医疗费医保统筹基金全额支付。今年，山东将缴纳职工医保的灵活就业人员纳入生育医疗费用保障范围，可享受与单位职工相同的生育医疗费用报销政策。

生育保险支付比例不断提高，范围也在扩大。

在广西生殖医院结算窗口，35岁职工参保人陆女士看到结算单后十分惊讶：“1万多元的治疗费我只需要交3000多吗？真是太好了！”为了实现当妈妈的梦想，陆女士在试管道路上一走就是12年，累计花费几十万元。

2023年11月，广西将“试管婴儿”等辅助生殖项目和分娩镇痛技术纳入医保支付。涉及人群广、诊疗必需、医疗服务成熟的试管婴儿“胚胎移植”等9项治疗性辅助生殖项目纳入医保报销。截至今年6月30日，政策实施8个月以来，广西全区开展治疗性辅助生殖医疗服务项目门诊结算10.24万人次，医保基金支出2.07亿元。

今年4月，山东也将取卵术、胚胎培养、组织/体液/细胞冷冻（辅助生殖）、胚胎移植等11项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付。

滨州医学院附属医院生殖医学中心主任王雁林说，以前在这里取卵、胚胎培养、胚胎移植仅手术费用约6300元，纳入医保报销后可报销约4200元，个人负担约2100元，而且支付待遇参照门诊慢特病政策执行，职工年度最高支付限额2万元，居民年度最高支付限额1万元。

据了解，政策实施以来，滨州已有742名参保人员办理病种备案，265人结算相关门诊医疗费247.33万元，其中医保统筹基金支付121.98万元。

生育津贴补充产妇收入

生产后，一通来自单位的电话令杨秀艳惊喜不已，“人事部门说收到了医保局发放的生育津贴，因为我是剖宫产，生育津贴天数从原来的113天增加到143天，算起来生育津贴有5万元。产假期间的工资也正常发放，这一下育儿压力减轻了很多。”

杨秀艳的福利，得益于广西延长了生育津贴支付期限，在法定98天产假期间享受生育津贴待遇基础上，延长30天—60天不等。

今年6月，95后的周女士在杭州市第一人民医院诞下宝宝，经医保报销后，她发现个人支付确实不算多。不仅如此，基于周女士所在单位上年度月平均工资水平，经医保部门核算后，她在产假期间还能拿到生育津贴30650.47元。

据了解，杭州等地生育津贴按其用人单位上年度职工月平均工资（由单位申报并确认为医保缴费工资基数）除以30天，再乘以生育女职工的法定产假天数计发，灵活就业人员生育津贴计发基数同本人上年度缴费基数一致。

同样因为生育津贴缓解了收入压力的，还有巴聪。据了解，滨州生育津贴按产假98天支付，巴聪可以领取1.4万元左右的生育津贴，此外，产前检查费定额1000元将一并打入她的社保卡。

据介绍，生育保险与职工基本医疗保险两险合并后，山东省生育津贴申领条件进一步放宽，滨州市已累计为2.8万余名生育女职工支付生育津贴4.5亿余元，有效缓解了女职工产假期间经济压力。

流程简化节省办理时间

7月初，家住杭州的“新手妈妈”康女士收到一则杭州市医保局发来的短信，提示她生育津贴支付业务已在出院结算后自动发起，符合“快捷申领”条件。

康女士的同事小王，前年生的宝宝，当时办手续要麻烦许多。“要准备生育登记证、出院小结、公司证明等材料，大家基本都是等产假结束后回公司找人事部门办理。”小王说。

2023年5月，针对用人单位，特别是女职工较多的参保单位及小微企业收集生育材料难、生育津贴申领时间长、产假工资支付压力大等问题，杭州等地便率先推出了“信息医院传递、津贴自动触发、费用快速拨付、短信同步送达”的生育津贴“快捷办”服务新模式。

“在实现生育津贴‘快捷办’前，生育津贴申领的平均时间大概在产妇生育后的10个月左右。” 杭州市医疗保障事务受理中心副主任秦正大说。

如今，产妇在办理医保结算出院时，医院同步上传生育信息（包括生育日期、生育方式、胎儿数）并即时传递至医保经办部门；再由智慧医保系统生育津贴模块按用人单位或灵活就业人员的参保区划推送至相应区（县、市）医保中心；随后医保经办机构在相关信息初审通过后的5个工作日内，将生育津贴拨付至用人单位，并在生育津贴拨付时同步将拨付金额及时间以短信形式告知产妇本人。今年3月份以来，杭州市生育津贴“快捷办”已占到总办理数的70%以上。

同样享受到流程便利的还有巴聪。生一胎的时候，她出院时需个人垫付住院费后到医保服务大厅提交报销材料，周期还特别长。“我当时在家坐月子，我丈夫带着身份证、结婚证、计划生育手册、出生医学证明等四五样材料，到医保服务大厅办理的生育医疗费用报销和生育津贴申请。”巴聪说。这次生完二胎出院前，护士长就来交代巴聪和她丈夫：现在滨州生育津贴实现了“免申即享”，出院时由医院医保工作站提交申请，10个工作日内就能到账。

滨州市医疗保险事业中心主任孙东华说，两险合并后，生育医疗费用也实现联网结算，女职工出院时可凭社保卡联网结算，医保报销部分由医院垫付。

“一个职工6月30日带着初生婴儿出院，7月9日30311.68元的生育津贴就到账了。”最近，广西某公司医保专管员杨女士说，“以前生育津贴需要等产妇休假回来交材料统一申报，还要半个月才能办理下来。现在不需要我们额外申办很快就能到账，对职工和公司都方便太多了！”

近两年，广西实施“三免”措施优化生育保险经办服务。生育费用支付“免申即享”，报销办理时限从15个工作日减至即时当场办结。生育津贴支付“免申即办”，医保部门梳理再造经办流程，协调卫生健康部门共享生育登记信息和出生医学证明信息数据，实现生育津贴的“无感”发放，职工产后到津贴发放提速至最短6天办结。生育保险事项“免跑腿，网上办”，为跨省异地就医人员提供24小时不打烊的线上医保政务服务。

《 人民日报 》（ 2024年07月25日 14 版）