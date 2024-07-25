“夏季宠儿”冰淇淋 今年主打健康

进入夏季，冰淇淋作为消暑佳品再次成为市场的宠儿。据中国绿色食品协会的数据，冰淇淋行业正经历着快速发展，预计到2027年，市场规模将突破2061亿元人民币。

想吃甜食又不想变胖是众多爱美人士的共同“担忧”。今年，冰淇淋的无添加、低卡、0蔗糖等健康属性受到关注，品牌纷纷推出新品，在不影响口感的前提下，减少糖分摄入。

冷链物流升级 网购冰淇淋成习惯

国内冷链物流的显著提升，包括冷库容量八年间的三倍扩张和冷链运输车辆的六倍增长，为冰淇淋线上市场的高效配送提供了有力支撑。2024年上半年，某短视频平台上冰淇淋销售额相比去年猛增97.8%。

数据分析平台飞瓜研究发现，31岁至50岁的人群构成了冰淇淋消费的主力军。品牌效应、送礼需求和口味偏好成为购买人群决策的关键因素。无添加、低卡、0蔗糖等健康属性受到关注。产品体验中，味道、口感和新鲜度是人们最看重的元素。

虽然百元左右的冰淇淋产品仍占据市场主流，但随着国人对品质要求的提升及国际品牌加入，销售均价较高的高端冰淇淋销量激增。

2024年上半年，本土冰淇淋品牌表现抢眼，销售额占比超过80%。相比之下，新西兰和法国品牌凭借优质原料和品牌影响力，分别占据了7.01%和6.32%的市场份额，紧随其后。

在冰淇淋成分分析中，香草口味以11.61%的销售占比领跑，成为人们的绝对首选。同时，随着健康饮食观念的普及，含有乳酸菌和鲜果成分的冰淇淋逐渐受到关注，不仅满足了消费者对营养的需求，还丰富了产品线，增加了市场竞争力。

“减糖”引领健康潮流 健康配料成为新风尚

近年来，健康意识的提升和相关政策的支持促使“减糖”成为社会共识。据统计，23%的消费者反馈冰淇淋过甜，甚至感到不适。为此，各大品牌积极响应，推出低糖、0蔗糖系列冰淇淋，致力于在不影响口感的前提下，减少糖分摄入，满足健康生活理念。

与此同时，国人对食品成分的透明度和健康价值愈发重视，13%的冰淇淋购买决策受到健康因素的影响。有的品牌敏锐地捕捉到这一趋势，主打健康概念，推出0反式脂肪和0防腐剂的纯净配方，成功吸引了一批追求健康生活方式的消费者。

经典与新品搭配出售 “家庭装”具性价比

鉴于冷链运输的特性，冰淇淋品牌广泛采用组合销售策略，带动了冰淇淋组合商品的爆发式增长。通过经典与新品的搭配，不仅帮助新品迅速打开市场，也为消费者提供了多样化的选择。大容量的家庭分享装更是凭借高性价比，成为囤货族的首选。

同时，电商平台的“小时达”服务，结合线下商超，开创了“直播+即时零售”的新模式。消费者可以享受到“即看即点即达”的便捷购物体验，极大地缩短了从下单到享用美食的时间，满足了现代人对速度与便利性的追求。