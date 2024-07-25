被诈骗分子瞄准 学生及家长需提高警惕

近年来，诈骗手段层出不穷，学生群体因社会经验不足、法律意识欠缺，更易成为诈骗犯罪的目标。通过在中国裁判文书网检索发现，已有不少学生及家长因此“中招”。经过梳理发现，相关犯罪手段特点突出，学生及家长还需提高警惕，擦亮双眼。

虚构身份诈骗 迷惑性强

一些不法分子冒充公检法工作人员，伪造虚假警官证、通缉令、拘捕令等，骗取青少年信任，而后以配合调查为由，利用青少年想尽快自证清白的心理，威胁恐吓被害人转账。还有不法分子冒充老师进入审核不严的班级群、家长群，以老师的名义发布紧急交纳学费、培训费的通知，对家长实施诈骗。在某法院审理的一起案件中，被告人将自己伪装成生活老师、宿管和辅导员，用IP电话卡充当上网卡出售给在校新生，骗取在校新生共计2万余元。此外还有部分不法分子假冒学生，对老师和家长进行“反向诈骗”。

随着AI技术的迅猛发展，一些不法分子也盯上了这项新技术，他们利用“AI换脸”“声音合成”冒充受害人的亲属或者朋友实施诈骗。这些真假难辨的视频、音频使得假冒身份类诈骗犯罪更加难于防范。

涉招生类案件时有发生 涉案金额大

一些不法分子抓住家长“鸡娃焦虑”以及不惜花重金让孩子就读名校的心理，谎称可以利用熟人托关系运作入学或转学，获得家长的信任继而骗取钱物。

在某法院审理的一起案件中，诈骗分子谎称“有关系”“有渠道”“包入学”，以教育公司的名义与多名被害人签订升学咨询辅导协议，并承诺办不成全额退款。等家长发现孩子无法顺利入学名校时，诈骗分子或早已“人间蒸发”，或以各种理由搪塞拒绝退款。最终，诈骗分子被依法判处四年至十五年不等的有期徒刑。

在另一起案件中，两名被骗学生高考成绩不理想，未达到心仪学校的录取分数线。宋某等人得知后，就以能够帮助他们办理上名牌大学资质为幌子，欺骗他们可以通过补录或者特招的方式实现名校梦，诈骗两人数十万元，最终几名诈骗分子被判处刑罚。

学生自我保护意识不强 易成为违法犯罪“工具人”

近年来，电信网络诈骗频发，在高压打击态势下，不法分子获取银行卡、手机卡的渠道变窄，于是便将目光瞄准了社会阅历不足、法治观念淡薄的在校学生。不法分子通过提供少额报酬的方式，蛊惑在校学生向其提供“两卡”。许多在校学生成了“两卡犯罪”的工具人，受到法律惩处或者信用惩戒，严重的甚至被以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。

在某法院办理的一起帮助信息网络犯罪活动罪案件中，学生小王听人介绍只要办理银行卡出售给电诈团伙就能挣钱，年轻的小王经不住诱惑，办理了一张银行卡出售给了电诈团伙，获利800元。之后，小王的这张银行卡被用于电诈套现结算，金额高达数十万元。小李也是在校学生，其同样受到不法分子蛊惑。为了赚取“微薄”的报酬，办理了4张银行卡出售给电诈分子用于诈骗活动，涉及支付结算金额亦达到数十万元。最终，小王和小李都为自己的无知付出了惨痛的代价，纷纷被法院判处了刑罚。

游戏热、追星潮 易被不法分子利用

不法分子抓住学生群体容易盲目消费的特点，为学生群体量身定做了系列骗局。对于喜欢玩游戏的学生，不法分子通过社交平台，发布低价出售或高价回收游戏账号、装备的信息，诱导受害人登录指定的虚假交易网站进行交易，或直接诱导受害者转账实施诈骗。还有不法分子利用学生粉丝判断能力不足，渴望和偶像接触的心理，创建所谓的偶像群，在群内冒充“工作人员”身份，以低价售卖偶像签名等周边产品为诱饵，引诱受害人进入其精心设计的诈骗陷阱。

在一起诈骗案件中，未成年人小于、小孟是某游戏的忠实玩家，在一次游戏中，聊天对话框里有人声称可以赠送内含高级装备的游戏账号。小于、小孟十分动心，通过聊天软件添加了骗子。然而高级的游戏账号没得到，却被以手续费、服务费等名目骗取数万元。家长发现后立即报警，诈骗分子最终被追究刑事责任。

【法官提示】

治理针对学生群体的诈骗犯罪重在预防。首先，要坚持多元协同治理，汇聚保护合力。加强教育主管部门、市场监管部门、学校、司法机关联动，提升打击效率。其次要提升法治宣传水平，用好法治副校长等成熟制度，主动送法进校园、进社区开展普法宣传，结合司法实践中的典型案例剖析诈骗手段，切实提高学生家长的防骗意识和防骗能力。此外，还要加强社交媒体、购物平台等监管体系，及时删除屏蔽不良信息，减少犯罪直接诱因。

多一点警惕，就少一点麻烦。少一分贪念，就多一分安全。学生群体及其家长在日常生活中也要自觉提高反诈意识，进一步增强自我保护意识和能力。不随意添加陌生人为好友，谨慎加入陌生群组，不下载陌生App，不随意点击未知链接，不出租、出借、出售个人银行卡、手机卡等，避免成为诈骗犯罪的受害者甚至是“帮凶”。