“老幼共养”服务是一种有益探索

国槐掩映的新外大街旁，新北社区养老服务驿站原来的牌子旁边，近日又多了一个托育中心的牌子。原来，为了解决周边居民的托育难题，西城区德胜街道日前整合资源，将普惠托育点嵌入养老服务驿站。这也是北京市首家社区养老育幼一体化服务点。（7月24日《北京日报》）

“一老一小”是两个特殊群体。针对老年人群，我国已出台不少文件推进基础养老服务建设，各地建有养老院、养老驿站、老年食堂等服务机构；针对幼儿群体，也有相关文件推进托育服务建设。但同时服务“一老一小”的机构目前不多见，广东深圳、北京等城市正在积极探索。

实际上，2020年12月印发的《国务院办公厅关于促进养老托育服务健康发展的意见》，标志着我国“一老一小”工作正式进入统筹解决、一体推进阶段。北京首家社区养老育幼一体化服务点日前正式启动，就是积极落实文件精神，解决“一老一小”难题的生动实践，效果可期。

虽然说老年人有专属的养老服务机构，幼儿有托育园、幼儿园，各有其所，各有其乐，但要看到，不少老年人还承担着替子女带娃的责任，老年人到养老机构参加活动，面临无人带娃的难题；如果带娃到养老机构，环境明显不适宜，幼儿也缺少玩伴，这个难题困扰着不少老年人。

社区养老育幼一体化服务点的出现，既解决了老年人的难题，也解决了幼儿难题。以北京这个机构为例，托育点与养老驿站处于同一服务点的两个分区，幼儿可以进入托育点与同龄人一起玩耍，比如参与搭积木、玩游戏，或者一起跳操、聊天，也可以随时到养老驿站与老年人互动。

老年人在养老驿站里，既可以享受健康讲座、养生课等服务，也可以与其他老人聊天、谈心。同时，还能随时照顾幼儿，或者与幼儿互动。这不仅减轻了老年人的带娃负担，也让幼儿的生活更有乐趣。而且，养老驿站原有的医疗资源可与托育点共享，护航老幼健康。

对养老育幼一体化服务点来说，就能最大化利用空间服务两个群体，同时满足老人、幼儿的服务需求。如果仅仅以养老服务驿站存在，由于服务对象单一化，有可能造成服务资源浪费；而采取“老幼共养”服务后，由于服务功能与服务对象都显著增加，必然能带来可观的社会效益。

就北京这个一体化服务点而言，可谓“麻雀虽小五脏俱全”。托育点里有三间教室和一间保健室，教室里有角色扮演区、感统训练区、绘本阅读区等多元功能区，走廊上设置了乐高拼图墙，而养老驿站同样有适合老年人的多种功能服务。如此，“一老一小”在此就可共享快乐时光。

随着我国老龄化程度日益加深，以及全面“三孩”政策落地，城市各街道和社区都要看到“一老一小”的现实需求，充分利用社区物业等资源，探索尝试“老幼共养”服务模式，以造福社区居民。至于这种养老育幼一体化服务点规模多大，提供哪些服务，要根据社区情况决定。

现有的社区养老驿站，如果用户不足、资源浪费，就应该及时嵌入普惠托育点；现有的托育机构，如果孩子不多、资源闲置，也应考虑嵌入养老服务。这既能解决自身发展，也能满足社会需求。各地有关方面要在政策、资金、审批等方面给予最大支持，让“老幼共养”创造多赢。