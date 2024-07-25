持续增强消费对经济发展的基础性作用

作为“首都经济圈”核心城市，北京代表了国内城市开放的最高水平。一方面，北京有能力广泛聚集全球优质市场主体和优质商品、服务，加快培育本土品牌，构建融合全球消费资源的集聚地。另一方面，北京持续高标准推进商圈建设，引领消费潮流风尚，全力打造消费升级的新高地，提升国内外消费者的消费意愿。北京不断促进需求牵引供给、供给创造需求的高水平动态平衡，推动这座超大型城市经济高质量发展。

2021年7月，北京等五个城市获批率先培育建设国际消费中心城市。三年过去，北京培育建设国际消费中心城市进展如何？7月24日，“迎接新中国成立75周年”系列主题新闻发布会披露了最新成绩单。北京的城市竞争力排名、世界500强企业总量、服务业增加值、离境退税商店数量、国际国内航班直达城市数量等多项指标居全国首位。北京以扩大内需改善民生为导向，持续增强消费对经济发展的基础性作用的努力成效凸显。

国际消费中心城市是现代国际化大都市的核心功能之一，是消费资源的集聚地，更是一国乃至全球消费市场的制高点，具有很强的消费引领和带动作用。建设国际消费中心城市，是落实首都城市战略定位、推动高质量发展的必然要求，是实施扩大内需战略、融入新发展格局的重要抓手，是顺应消费发展新趋势、满足人民美好生活需要的关键之举。北京提出到2025年，在国际知名度、消费繁荣度、商业活跃度、到达便利度、消费舒适度、政策引领度等关键指标方面水平显著提升，基本完成建设国际消费中心城市的目标，形成具有全球竞争力的体育、教育、医疗、会展等一系列“城市名片”，更好地满足人民对美好生活的向往。

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，完善扩大消费长效机制，减少限制性措施，合理增加公共消费，积极推进首发经济。这既是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要部署，又是当前形势下积极应对需求收缩、推动经济健康发展的重要举措。在这一总体谋划下观察北京加快培育建设国际消费中心城市，其价值和意义更显深远。

近年来，我国消费增速减缓，消费预期较弱，扩大消费已成为畅通国内大循环的重点。扩大消费和消费结构升级，既有利于畅通国内大循环，打通经济循环堵点，夯实国内基本盘，又有利于扩大优质商品和服务进口，有效利用全球要素和市场资源，促进国内产业结构升级，从而推动国内国际双循环相互促进。

在扩大内需促进消费中走在前列，北京具有得天独厚的条件。作为“首都经济圈”核心城市，北京代表了国内城市开放的最高水平。一方面，北京有能力广泛聚集全球优质市场主体和优质商品、服务，加快培育本土品牌，构建融合全球消费资源的集聚地。通过高水平对外开放，提升国际化产品和服务供给能力以及对国际消费者的吸引力。同时，充分利用已获批自贸试验区优势，不断提升对外开放水平，可增强对国际技术、资金、人才、商品、服务等要素资源的吸引力，提高国际化供给能力。另一方面，北京持续高标准推进商圈建设，引领消费潮流风尚，全力打造消费升级的新高地，提升国内外消费者的消费意愿。北京不断促进需求牵引供给、供给创造需求的高水平动态平衡，推动这座超大型城市经济高质量发展。

从吸引3700多家首店落地，到入选全国首批综合型信息消费示范城市；从率先设立全国首家境外来宾支付服务示范区，到全力打造国际美食之都；从做大做强北京特色国货潮品，到以“标准”“效率”“诚信”为支撑，打造有温度的“北京服务”环境，北京通过调结构、转方式、提质量、强链条、增效益、优环境，加快建立商品消费比较优势，积极拓展消费增长发展空间，为经济高质量发展树立起消费这一重要基础性支柱。

日前召开的北京半年工作会议提出，综合考虑群众需求、旅游消费、城市运行，深化文旅服务改革，充分发挥文旅带动作用扩大消费。这无疑将为通过进一步深化改革持续增强消费对经济发展的基础性作用提供更大空间。新场景、新品牌、新结构、新优势、新市场、新环境的不断涌现，将为新时代首都发展提供更强大动力。