创新餐饮供给赢得胃抓住心

去露营地体验火锅，喝杯咖啡的工夫顺手来一次“文物修复”，到各地文创主题饭店打卡……如今，餐饮市场的新玩法越来越多。随着健康、理性、实用等消费理念逐渐成为市场主流，消费者对餐饮的要求也向精致和健康转变。

国家统计局数据显示，今年上半年，全国餐饮收入26243亿元，同比增长7.9%，高于社会消费品零售总额3.7%的同比增速，延续了增长态势，展现出较强的发展活力。餐饮业与人民群众日常生活紧密相关，是促消费、惠民生、稳就业的重要领域。推动形成更多餐饮消费新趋势、新场景，对于促进消费提质升级、更好地满足人民高品质生活需求具有重要意义。

当前，餐饮消费需求发生新变化，供给侧也在尽快跟上节奏。为了顺应餐饮消费新趋势，优化餐饮业发展环境，进一步释放餐饮消费潜力，今年3月份，《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》出台，从提升餐饮服务品质、创新餐饮消费场景等方面提出22项具体措施。前不久发布的《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》则提出发展餐饮消费细分领域，支持餐饮消费智能升级。

消费者更加注重营养搭配、餐饮环境、综合体验感，势必对餐饮从业者提出更高要求。为此，餐饮企业积极挖掘消费新空间，增强消费者体验。发展美食文旅、开设夜间食堂等，众多个性化消费新场景应运而生。只有不断创新菜品样式、服务模式和营销方式，才能赢得消费者的“胃”，抓住消费者的心。

当然，餐饮行业通过创新，适应消费新趋势，并不代表要一味追求标新立异、盲目跟风。在“精致省”等消费趋势得到市场积极反馈的同时，消费者对食品安全、口味等的要求始终不变，客流量正持续涌向更具质价比、更加绿色低碳的餐饮场景。因此，各类餐饮企业一方面要考虑如何利用新玩法吸引消费者，另一方面也不要忘了品质为王、高性价比。在此基础上，要以增值服务、多元场景满足消费者对美食的新需求。

顺应新的消费趋势，各地各有关部门要打开思路，增强餐饮业发展动能，通过培育知名餐饮品牌、发展“数字+餐饮”等方式提升服务能力，助力餐饮企业赢得新市场。同时，应当突出地方特色，打造差异化特色小吃产业等。此外，要着力优化餐饮行业营商环境，时刻关注食品安全、明码标价、餐饮浪费等方面问题，做好放心餐饮，维护行业良性有序发展。