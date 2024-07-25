产前健康饮食或降低儿童自闭症风险

科技日报北京7月24日电 （记者刘霞）来自英国格拉斯哥大学和挪威公共卫生研究所的科学家组成的专家团队称，一些儿童自闭症病例与母亲产前饮食之间可能存在联系，坚持健康饮食的女性比饮食不健康的女性生自闭症孩子的几率低22%。相关研究论文发表于最新一期《美国医学会杂志·开放网络》。

先前的研究表明，儿童罹患自闭症的风险似乎与其处于胎儿期时母亲的饮食、遗传和环境因素有关，但确切原因仍不清楚。在最新研究中，团队利用两个大型数据库，查看了2002年至2008年和1990年至1992年的数据，共分析了超过95000对母女/子的数据。

结果显示，坚持健康饮食的女性比饮食不健康的女性生自闭症孩子的几率低22%。研究中所指健康饮食包括定期食用蔬菜、水果、坚果、鱼类和全谷物，不食用高脂肪食物、加工肉类、软饮料和精制碳水化合物。

团队还发现，如果母亲在怀孕期间经常选择健康饮食，孩子患社交或沟通问题的可能性会降低24%。而且，母亲/女儿之间的关联比母亲/儿子更强。

科学家指出，最新研究并没有解释为什么母亲更健康的饮食可以降低孩子患自闭症的风险，他们推测可能与食物影响DNA或免疫过程有关。