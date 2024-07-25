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健康“医”点通

三伏贴怎么贴才有效？你需要注意这些事项

陈子源

2024年07月25日08:39 来源：人民网

酷热难耐的三伏天里，许多人热衷于通过贴敷三伏贴来“冬病夏治”。三伏贴是否人人都能用？贴三伏贴前后有哪些注意事项？如何判断是否对三伏贴过敏？为此，人民网采访了江苏省中医院妇科副主任中医师郭红玉。

(责编：乔业琼、高雷)




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