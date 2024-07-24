在一年中最热的大暑节气，公众如何防范台风等极端天气？权威解答来啦！

大暑节气主要有哪些天气气候特征？公众如何防范大暑期间较易产生的极端天气？

△中国气象局首席气象服务专家、中国天气·二十四节气研究院副院长 宋英杰

大暑是全国气温最高、天气最热的一个节气，遥遥领先于一般排在第二位和第三位的小暑、立秋。从气候平均值来看，大暑期间全国平均气温为22℃，平均最高气温约为34℃。

分区域来看，在南方地区，大暑节气是阳光最炽烈也是高温最盛行的时段，最容易出现40℃以上酷热天气。华北、东北同南方不太一样，大暑节气是“七下八上”防汛关键期的主体时段，多雨多雷暴。而西北的大暑是干热、暴晒、少雨的。

总之，大暑是凸显气候极端性的一个节气，也正因为如此，台风、暴雨和高温热浪等常见的灾害多发，还容易出现风暴潮、山洪、泥石流、山体滑坡、城市内涝、农田渍害等衍生灾害，以及因为长时间高温少雨所造成的伏旱。

大暑时段的预报预警非常多，每种预警都有相应的防御指南。高级别的预警，比如红色预警、橙色预警，还会有当地政府启动的防御预案，广大公众应当根据防御指南和预案提前采取有关措施。而今年大暑时节，华中、华东、西北，包括四川、重庆在内的西南部分地区有可能出现阶段性的高温天气。针对高温天气，无论是施工作业，还是中小学暑假的旅游出行，都需要做好防范，防暑降温。

台风会对老百姓的健康造成什么影响？公众如果收到台风预警信息应如何防范？

△中国气象局首席气象服务专家、中国天气·二十四节气研究院副院长 宋英杰

大暑节气期间，有两个台风影响着我国华南和东南沿海地区。8月份，预计还将有3~4个台风生成，并有1~2个可能登陆我国。可见大暑节气时段，台风活动进入了盛期。

台风盛行时和其走后的主要影响有两部分：一是狂风，这可能导致建筑物受损、树木倒塌；二是暴雨，可能引发洪水、泥石流等自然灾害，威胁群众生命安全。除此之外，台风过后的污染物也可能增加肠道传染病、皮肤病等的传播风险。同时，蚊虫等病媒生物还可能滋生大量病菌，部分台风也可能导致影响饮用水安全等问题。

接到台风的预报预警信息以及政府的防台对策后，应该怎么办？首先，要关紧门窗，有条件的要做好门窗加固工作，收回开放式阳台上的物品；其次，提前准备好手电、蜡烛、饮用水以及1~2日的饮食，确保用电、用水及饮食安全，非必要不外出；再者，避免前往海边、河道、湖泊、山区等危险地区；最后，如居住在危旧房、临时建筑及易受淹的低洼地区的公众要及时进行转移。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会

编辑：王成凤 周亚男