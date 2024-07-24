科学挑选防晒衣 你需要知道这几点

近年来，防晒衣不仅是人手一件的夏季“刚需”热门单品，也正在成为“新时尚”，消费人群持续扩大。数据显示，2023年我国防晒服配市场规模达到742亿元，防晒经济也越来越热。防晒衣真的防晒吗？是智商税还是真靠谱？人民优选来了！

本期专家：中国纺织建设规划院高级工程师宋立丹