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人民优选来了

科学挑选防晒衣 你需要知道这几点

2024年07月24日10:57 来源：人民网

近年来，防晒衣不仅是人手一件的夏季“刚需”热门单品，也正在成为“新时尚”，消费人群持续扩大。数据显示，2023年我国防晒服配市场规模达到742亿元，防晒经济也越来越热。防晒衣真的防晒吗？是智商税还是真靠谱？人民优选来了！

本期专家：中国纺织建设规划院高级工程师宋立丹

(责编：乔业琼、高雷)




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