暑假来了，家长需要在哪些方面多留心保障孩子的安全？……权威解答来啦！

各地陆续放暑假，家长和孩子们应该注意哪些安全事项？

夏季是儿童溺水的高发季节，家长要做好有效看护和安全教育，孩子们也要提高溺水的防范意识。其实，家庭是低龄儿童发生溺水的主要场所和重要场所，因此，家长要多留心，及时倾倒家里的水盆、水桶、浴缸里的水，家里的水缸、水井也要加盖，不管时间长短，家长都不要把低龄儿童单独留在澡盆里。

另外，未成年人游泳时，必须要有家长的陪同或者结伴而行，不要去危险或者不熟悉的水域游泳，也不要游野泳。孩子们不要高估自己的游泳技能，一定要在配备有资质的救生员的安全水域内游泳，并且应该学会识别这些警示标识。

游泳前一定要做好热身运动，不要在水里做危险的动作或打闹，饥饿、饱食、生病或者是太困太累都不要去游泳。如果孩子在游泳的时候感觉到不舒服，一定要及时上岸，千万不要逞强。在水上活动时，也要正确穿戴救生衣。

如果有孩子发现他人溺水，不要贸然下水营救，应及时呼救。如果有条件的话，可以给落水者抛掷一些漂浮物。另外，适龄儿童应该接受游泳的技能培训。

另外，暑假时节出游比较多，提醒大家一定要注意道路交通安全，加强孩子的安全教育，提高孩子识别危险的能力。另外，乘车的时候不要把头、手等伸出窗外，过马路时要走人行横道或者过街天桥，要教育孩子学会看交通灯，不要闯红灯，不要在车库里面或者停放的汽车周围或者车道上玩耍。

另外还要提醒的是，12岁以下的孩子一定不要坐在车辆的副驾驶位，并且一定不要抱孩子乘车。无论多长距离的旅行，即便是短距离的出行，也一定要让孩子落座在后排，并且正确使用儿童安全座椅或者安全带。

孩子在骑车或者玩滑板的时候也要正确佩戴安全头盔。不满12岁的孩子，一定不能自行骑车上路，没有满16岁的青少年也不能骑电动自行车上路。

不管时间长短，都不要把孩子单独留在车内。并且恳请司机同志们，在大家启动车子之前，一定要确认没有孩子在您的车子周围。

很多人都有“防晒焦虑”，究竟什么时候需要防晒？儿童防晒与成人相比有何不同？

夏天，日光暴露的机会明显增多，所以适当防晒是非常重要的。如果我们在室内没有紫外光源的情况下，其实是不用防晒的。

但是如果在室内可能被紫外线照射，比如座位靠窗或者室内有紫外灯光源、强荧光灯的时候，又或是在阴天或者树荫下的室外活动，可以选择防晒。但是这时使用的防晒用品防晒系数不需要过高。

如果我们是直接在阳光下活动，或者我们会被高强度的紫外线照射的时候，比如雪山、海滩或者高原等等，这时候就需要使用防晒系数比较高的产品。另外，如果出汗较多或者水下工作的时候，应该选择防水产品。

选用防晒产品时，防晒指数适宜就可以了，如果过高，会增加皮肤的负担。另外，即使涂抹了防晒产品，也不宜在强烈的阳光下过长时间地活动。

如果过度防晒，有可能造成婴幼儿维生素D的缺乏，所以我们为了避免这种情况的发生，可以每天让孩子接受1~3次的日光浴，每次大概10分钟。在接受日光浴的时候，我们要避开日光强烈的时候，主要是上午10时到下午4时的时间段。在特殊情况下，也可以通过一些食物、药物补充维生素D。

但是6个月以下的婴儿，不建议使用防晒产品，还是要尽量避免阳光的照射，采用衣物遮盖等方式防晒。6个月到2岁的孩子，除了上述防晒方法之外，也可以采用防晒系数不高于10的防晒产品给孩子涂抹。文字来源：国家卫生健康委新闻发布会