中医养生夜校占领年轻人夜生活 “中式瑜伽”让身心充电

“两手向上、向前划弧，随即十指弯曲成虎爪，掌心向下……”近日，走进浙江省立同德医院一处古色古香的大厅内，数十位学员正跟着身着练功服的中医专家认真学习五禽戏。这是该医院今年新开设的中医养生夜校，通过传授五禽戏、易筋经、八段锦等中华养生导引术，帮助市民有效锻炼身体，达到祛病强身的效果。

据介绍，此次中医养生夜校开放了30个名额，吸引了200余人报名。“日常工作琐碎，想着下班了过来舒展舒展筋骨，把白天的吵闹和烦躁抛在脑后”“我跟着视频练过一段时间的八段锦，感觉不错，所以也想试试学五禽戏”“上了30岁，腰酸腿疼、颈椎病啥都来了，五禽戏就像‘中式瑜伽’，适合我这种懒人”……在医院公众号留言栏中，报名者十分踊跃。

在现场，首期授课老师、浙江省立同德医中医内科主任周天梅化身“私教”，一个个动作分步分解教学，“‘虎戏’主要动作的要领是虎扑和虎举，通过腰部的运动，强壮腰肾功能，通过长期的运动，可缓解长期工作导致的颈椎不适等症状，调节身心。”

“原以为是非常简单轻松的动作，没想到一招一式都很有讲究。练习完身体热热的，很解乏，这套虎爪动作尤其上头！”在所有学员中，出生于2002年的黄子仪是年龄最小的一个。刚大学毕业步入社会的她，一下班就赶往医院，准时开启中医养生夜校课程。

“现在大家常自嘲为‘脆皮年轻人’，其实一点也不夸张。像我常常对着电脑就是一天，坐久了难免腰椎颈肩不舒服。”黄子仪坦言，作为初入职场的“00”后，自己平时运动量也比较少，难得有中医养生夜校的机会，学习门槛不高，可以督促自己一边锻炼一边养生。

黄子仪观察了一下，现场大部分学员都是年轻面孔，其中和她一样下班赶来的职场人不在少数。

周天梅说，中医养生夜校适合对养生有兴趣或存在亚健康状态的人群，尤其适合职场人士，投入的锻炼可满足他们身心充电与养生的双重需求。

随着中医养生理念愈发深入人心，类似养生夜校正在中国多地兴起。浙江中医药大学附属第二医院与浙江省文化馆联合推出新健康“上工学堂”，其中的中医养生、中医保健、中医美容等课程分外火爆，以吸引数千人报名；浙江绍兴的嵊州市中医院开展养生桩培训班，帮助年轻人调节睡眠健康问题；上海市群艺馆总校与上海中医药大学附属曙光医院合作开出中医课程，针对年轻白领推出了强筋健骨保健康课。

无门槛、易学习、不需要专业场地、动作不剧烈等，的确是不少年轻人青睐“中式瑜伽”及中医养生夜校课堂的理由。专家表示，中医养生讲究正确的方式方法，在运动时倡导“能者多劳”，年轻人应根据自身体质强弱来选择适合的养生运动与疗法，量力而行。