为什么会出现先兆性偏头痛

偏头痛困扰着许多人，其原因是什么？为什么人们总是一侧疼？据最新一期《科学》杂志报道，丹麦哥本哈根大学的研究人员发现了一种机制，即大脑中的蛋白质被运送到一组特定的感觉神经，这种前所未知的机制会导致偏头痛发作。

偏头痛的特征是头部的一侧头痛严重。在大约四分之一的偏头痛患者中，头痛发作之前会出现先兆症状，例如发作前5至60分钟出现暂时性视觉或感觉障碍。研究人员此次通过小鼠实验首次证明，在先兆性偏头痛发作期间，大脑释放的蛋白质会随着脑脊髓液流动，最终到达与头痛相关的疼痛信号神经并将其激活。

研究人员解释称，这些蛋白质会激活头骨底部的一组感觉神经细胞体，即所谓的三叉神经节。在三叉神经节的根部，通常缺失阻止物质进入周围神经的屏障，这使得脑脊髓液中的物质能够进入并激活传递疼痛信号的感觉神经，从而引发头痛。

现在，研究人员已经确定了大脑和周围感觉神经系统之间沟通的主要渠道。这是一种以前未知的信号途径，对偏头痛的发生很重要，而且它也可能与其他头痛疾病有关。

研究还揭示了为什么偏头痛通常是单侧的。对大脑中蛋白质如何运输的研究表明，这些物质不会被运送到整个脑内空间，而是主要被运送到同一侧的感觉系统，这就是导致一侧头痛的原因。

值得注意的是，研究人员确定的这组蛋白质包括CGRP，这是一种与偏头痛相关并已作为现有治疗靶点的蛋白质。这可能为新的治疗选择铺平道路。

虽然这项研究主要在小鼠身上进行，但研究团队还利用磁共振成像技术对人类三叉神经节进行了观察，结果显示信号途径的功能在小鼠和人类之间存在高度相似性。