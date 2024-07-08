人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

健康“医”点通

世界过敏性疾病日：关于过敏的6个问题 有你关心的吗？

陈子源

2024年07月08日08:42 来源：人民网

7月8日是世界过敏性疾病日。近年来，过敏性疾病患病率显著升高，影响了40%的人群。常见的过敏性疾病包括过敏性鼻炎、过敏性咳嗽、过敏性哮喘、食物过敏、特应性皮炎等。关于过敏性疾病，人们还有很多疑惑。为此，人民网采访了清华大学第一附属医院变态反应科副主任医师岳红红。

(责编：王连香、高雷)




热门点击排行榜