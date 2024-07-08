游泳池、空调房避暑中的健康风险不容忽视

新华社北京7月6日电（记者李恒）进入夏季后，天气变得炎热，人们倾向于前往游泳场所或待在有空调系统的公共场所内活动。专家提示，在这些场所要做好个人健康防护，避免相关疾病发生。

“游泳场所存在多种复杂的健康影响因素，若不注意卫生，感染红眼病、中耳炎和胃肠道疾病的风险较高。长时间待在有空调系统的公共场所内，如新风量不足或空调系统清洁不到位，除了患‘空调病’外，还会增加感染呼吸道疾病风险。”中国疾病预防控制中心研究员潘力军说。

为降低相关健康风险，公众如何做好个人防护？潘力军说，前往游泳场所前，要注意自身健康状况，有高血压、心脏病患病史、急性结膜炎等患者不宜在公共游泳池游泳；进入游泳场所前，要观察场所卫生质量，如是否有卫生质量公示栏、游泳池水是否浑浊等；游泳时要佩戴好泳帽、泳镜和耳塞，游泳时间不宜过长，游泳后不要立即大量补水，注意保暖、休息等；离开游泳场所后，若出现发热、腹泻等症状要及时就医。

专家介绍，“空调病”指人们在封闭的空调环境下工作、学习时，因空气不流通、温度较低，出现鼻塞、头昏、打喷嚏、乏力、记忆力减退等症状。公众要做好空调清洁，设定好空调温度，不宜低于26℃，每隔2至3小时，开窗通风20到30分钟。此外，从户外刚回到空调房间时，要注意防止室内外温差过大，温度骤变。