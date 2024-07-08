北京支持使用医保个人账户线上购药（民生新事）

据新华社北京7月1日电 （记者陈旭）为进一步满足人民群众对便捷医疗服务的需求，北京市医疗保障局在1日召开的新闻发布会上介绍，北京推进非处方（OTC）药品线上支付试点工作取得新进展新突破。7月1日起，北京市参保人员可在京东、美团等线上平台，使用医保个人账户在300家医保定点零售药店购买药品。

参保人员使用医保个人账户线上购药时，药品费用由医保个人账户支付，配送费和包装费由个人支付，线上下单后购药平台即时配送药品。线上购药还支持北京市已备案家庭成员之间共济使用医保个人账户。

目前，300家定点零售药店可覆盖北京市16个行政区和经济开发区。线上购药仅支持购买非处方（OTC）药品，对于医院开具的处方药，参保人可在开通医保移动支付的医院，通过手机线上支付。多家平台负责人介绍，通过接入线上药店、增加运力、丰富配送手段等方式，不断扩大服务范围、保障配送时效，服务覆盖范围已由初期的北京五环内区域，扩大至北京所有行政区域。

下一步，北京市医疗保障局将继续推进北京市线上购药医保支付相关工作，不断增加OTC药品线上支付定点零售药店数量，同时也将持续加强对定点零售药店医保基金使用的监管，开展对药店药品价格的监测，保障医保基金安全高效运行。