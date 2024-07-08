播撒中医文化的种子（侨界关注）

二〇二二年，英国兰中医学院毕业典礼。左一为汤淑兰。

受访者供图

汤淑兰，英国兰中医学院院长，英国针灸协会高级执业医师，中国—英国中医药中心英方主任，世界中医药学会治未病专业委员会副会长。她于1993年在英国创立兰中医学院，多年来不仅致力于中医的临床治疗，更是将中医教育作为自己的使命，播撒了一粒粒中医文化的种子。

中医情缘

汤淑兰对中医的热爱，在童年时代便已悄然萌发。在夏日，父亲常在茶中加入佩兰叶以化湿消暑；在秋日的夜晚，外婆会把菊花等摆在桌上，让她欣赏；在江苏溧阳生活时，汤淑兰养兔子，所以她经常割草，也因此留意到花草的生长与季节的变化。她说：“植物给我的童年留下了非常深刻和美好的印象，所以后来我喜欢上了学习中医。”

1979年，年仅16岁的汤淑兰考入南京中医药大学中医系，“觉得自己踏进了梦想的大门”。在这里，她不仅系统地学习了中医的基础理论，更在实践中不断深化对中医的理解和认识。

她的身体素质先天不算太好。汤淑兰回忆：“在大学的第一年，我800米跑步跑不动，是最后一名。宿舍在5楼，打水的时候体力也跟不上。” 但是学习中医后，她遵循着中医的养生之道，坚持每天早晚跑步。在五台山体育馆的跑道上，她的身影成为了一道独特的风景。结果到第三年，她的800米跑成绩突飞猛进，毕业时更是轻而易举地夺得第一。不仅如此，锻炼出来的良好身体素质，让她更有精力投入学业，“因为有中医指导怎么去调整状态，所以学习比较轻松”。

毕业后她考入北京中医药大学的方剂专业，师从现代方剂学大师王绵之。汤淑兰跟随名师认真学习，当时要背诵《汤头歌诀》，她就将书放在口袋里，坐车的时候背，吃饭的时候也背。“记得有一年夏天我回家，天气很热，就到附近的池塘去洗脸，洗脸的时候拿着书看，然后书就掉进了池塘里。”这本书后来被捞起，汤淑兰保存至今。

冬天雪花飞舞，她独自坐在教室里，执着地捧着中医书本；春天鲜花盛开，她仍在图书馆静静地阅读……汤淑兰始终保持平静和认真的态度，投身于中医的学习。

来到海外

汤淑兰初到英国时，心中充满了对未来的憧憬。然而，当她真正开始工作，新环境带来的迷茫感便迎面袭来。

最初她在一个综合诊所工作，诊所里采用十几种不同的疗法，比如正骨、芳香按摩、西草药等。患者以外国人为主，中医对于他们来说是一个陌生的领域，许多人对中医持怀疑态度，并不愿意接受这种疗法。汤淑兰最初看诊的房间简陋至极，连基本的桌椅都未配备。

但渐渐地，越来越多的人了解、信任中医，接受中医疗法的患者数超过了所有其他疗法，汤淑兰上班时也拥有了多个诊室。“只要能看好病，他们就愿意来找你”，汤淑兰就觉得“中医在当地有用武之地”。

因为越来越多的人找她看病、跟她学习，在1993年，汤淑兰在英国曼彻斯特创办英国兰中医学院。学院建立之初，规模小，学生少，经济利益有限，但是汤淑兰愿意教授下去。那个时候的学生年纪较大，许多是第二职业从医，想要通过学习实现彻底改行。还有一部分女学生，年轻时把时间精力投入在家庭，但在孩子长大后，想要追求个人发展。另外有些学生是因为中医治好了病，于是渴望学中医。

汤淑兰说：“我有的时候累，也不想上课，但是看到这些学生就没办法放弃。他们年龄都比我大，而且从很远的地方过来求学。我想我再累可能也没他们累，所以就一直坚持下来。”

汤淑兰的学生很多都是针灸师，会用针灸治疗，但不懂中药方剂。她曾遇上两名女学生，中药学得特别好，但不会辨证。“我想她们已经每天都在做针灸看病，那就不用从中药一味味的药开始学，直接给她们讲常用的中成药，所以我就专门编了一本中成药的书。”她自编教材《中成药手册》，用作中成药推广和基础的教学。

文化推广

上世纪90年代初，汤淑兰曾应邀到伦敦的一个中医学院创立中药系并讲授中药学。当时她被要求讲授每味药的拉丁文、英文等，但汤淑兰认为，学中医就是为了记住药物的药性功效，较长的拉丁文不利于记忆，建议“我们学中药就用拼音”。她回忆：“当时我用录音磁带，把每一味中药的读音录下来给他们去听。”

“还有中药方剂也是，他们很喜欢用英文名。”汤淑兰介绍了好几种中药方剂的英文翻译，其中有些的确比较容易记忆。但是，“一定要知道它们本来的中文名”。在她看来，中文的名字才更地道，有着其背后的深层意义。

为了推广中医药文化，汤淑兰和英国兰中医学院还做了很多尝试。在曼彻斯特博物馆的中国馆内，设置了一个“中医健康，治愈关爱”的展区，其中展示的就是英国兰中医学院赠送给博物馆的针灸铜人，吸引了众多家长和孩子前去参观学习。

汤淑兰还动员海外的中医，创作了一系列与中医药有关的诗歌和散文。这些作品不仅让读者在文学的熏陶中感受到中医智慧，更能在无形中学习中医知识。汤淑兰本人也写了一首弘扬中医药事业的歌《永相随》，并进行编舞。在2024年5月曼彻斯特第一届艺术节和在温哥华首届海外国医名家论坛上，汤淑兰以优美的舞姿，于歌舞中演绎中医理论，展现了对中国医学的热爱，赢得观众喜爱和赞誉。

转眼间，英国兰中医学院已经走过了30余年的历程。汤淑兰感慨，她的付出没有白费，许多学生学有所成，开设了自己的诊所和学校，继续传承和推广中医药文化。“这是一个不断传播的过程，我觉得中医就像一棵银杏树，不断地生根、发芽、开花，然后枝繁叶茂。”

展望未来，汤淑兰表示学院还任重道远，他们会进一步加强与各方的合作，推广中医海外高等学历教育。同时，回顾从医以来几十年如一日的工作，她想要为此写一本书。“我觉得每个患者都是一个故事，所以我想记载下来，展示中国和英国的文化、风土人情，并传递中医的养生方法和理念。”