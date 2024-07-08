高空拆装空调 严防无证上岗（百姓关注）

“拆空调的工人师傅把安全绳随意套在腰上，就翻出窗外站到户外机的台子上。安全绳另一头由他的同伴随手牵着。”北京大兴区读者于先生近日来信，讲述他们家更新空调时发生的一幕。“我家住在6楼。要是窗外的人失足坠落，瞬间冲击力很大。这么系安全绳真是太危险了！”天气炎热，空调安装维保较多，他希望大家关注这一问题。

“安全绳通过承受高强度的拉力，防止作业人员坠落或失足，在现场作业时，安全绳应高挂低用。这是高处作业，或者说是高空作业的规范标准。”广州工商学院副教授桑晓明说，国家标准GB/T3608-2008《高处作业分级》规定：高处作业，指在距坠落高度基准面2米或2米以上有可能坠落的高处进行的作业，属于特种作业。拆装、维修空调属于其中的高处安装、维护、拆除作业，必须考取特种作业操作证中的高处作业证，方可上岗。该证由应急管理部门颁发，每3年复审一次，每6年需要换证。

然而，空调拆装、维修工人不符合作业规范的情况并不少见。有网友反映，“之前装空调的来我家，安全绳是佩戴了，把另一头给我，说‘你拿着’……”另一名网友则表示，修空调的师傅将安全绳的另一端拴在体重90多斤的她的腰间，令其全程紧张不已。

近年来，高处作业时因安全防护不当失足坠落的事故时有发生，原因是多方面的。一方面，确有工人无证上岗。5月中旬，来自辽宁的王师傅正在北京帮一家企业修空调。他告诉记者，身边不少人没有高处作业证。一般情况下，空调安装公司都要求工人有作业证。但不少拆装工人是零工人员，非公司雇员，修空调、旧机回收时拆空调都没有证。他们也知道高处作业的危险，“如果是楼层高，就两个人一起去，一个人负责拉绳。”王师傅表示，有人只想着挣钱，不想花时间考证；还有人是觉得自己考不过。

另一方面，高处作业证造假现象仍然存在。记者近日在网上搜索“高处作业证”，网页推荐一个名为浙江宁波某教育咨询公司的“金牌”商家。该公司客服人员告诉记者，只需交650元“团报费”，提供报名材料，不用学习、不用到场考试，甚至不需要识字，“其他的你不要管，交给我们去弄”，就可以拿到全国通用的高处作业证。同样，在某电商平台也有推销特种作业操作证的店铺，产品评论区有买家留言，“扫码可以查出来……也通过了检查，靠谱”。

不用参加培训和考试，就能拿到可在线验真伪的特种作业操作证？5月29日，应急管理部在新闻发布会上介绍北京市去年查办了一起特大伪造操作证案件，涉及包括高处作业在内的1.9万余张特种作业操作证造假，而犯罪分子除了制售假证，甚至还伪造了一个“官方”查证网站。

贵州兴义市读者贺成分析认为，一方面，部分企业和工地管理人员安全意识不强，对于证件真伪查验力度不足，加之有时工地上急于用工，并未仔细查验证件真伪；另一方面，有的假网站和真的官网很相似，也给查验证件带来了困难。甚至，特种作业属于“熟人”行业，亲朋好友相互介绍较多，“认脸”胜过“认证”，上工时容易蒙混过关，导致假操作证顺利通过查验。

应急管理部安全执法和工贸监管局局长杨智慧在发布会上表示，这起特大伪造操作证案表明，假证滋生的土壤依然存在，非法造假时有“冒头”，打击治理假证问题仍是一项艰巨的、复杂的、长期的任务。应急管理部将始终保持“亮剑”精神，严格监管，坚决斩断黑色产业链。

由于到居民家中拆装、维修空调地点分散，还有用户通过平台甚至小广告直接联系工人师傅上门，检查监管覆盖难。尤其在空调使用旺季，更容易因为售后服务供不应求忽视安全。读者认为，安全不是儿戏，已经有不少血的教训。事关生命安全，都应得到全社会的高度关注。

桑晓明提出，夏季的空调使用需求加上近期“以旧换新”的政策推动，迎来空调安装、维保的施工旺季。“加大安全宣传教育之外，更重要的是空调施工单位要严格遵守高处作业相关的法律法规和行业标准，严守安全风险的底线思维和红线意识，高度重视高处作业的高风险，严控作业全流程的安全风险。同时，空调用户也应现场把关，比如核对空调作业人员的高处作业证、查看安全带的有效期、督促按照安全规范操作等。”桑晓明说，通过政府、行业、企业和用户多方合力，严防无证上岗，以降低拆装、维修空调时的高处作业风险。

《 人民日报 》（ 2024年07月08日 07 版）