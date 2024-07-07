我国传染病网络直报系统已覆盖约8.4万家医疗机构

新华社海口7月7日电（记者顾天成、陈凯姿）我国传染病网络直报系统现已覆盖约8.4万家医疗机构和2.8万个发热门诊，有200余家综合医院正开展15种以上呼吸道多病原体监测，流感等呼吸道传染病防控工作取得积极成效。

这是记者从正在海南博鳌举行的2024世界流感大会上获得的消息。

“中国政府高度重视流感及呼吸道传染病的防控和大流行的应对准备工作。”国家卫生健康委副主任、中华预防医学会会长李斌表示，中国流感防控实现了从单向干预向综合管理的转变，采取了强化监测预警、免疫重点人群、推进多病共防、规范疫情处置、落实医疗救治、广泛宣传动员的综合举措，明显改善了流感防控的整体效果。

2024世界流感大会在海南博鳌举办现场。新华社记者 黎多江 摄

国家疾控局副局长孙阳介绍，目前，我国流感监测网络已覆盖全国所有地市，并向陆、海口岸县级市延伸；2023年，我国哨点医院累计监测到约1700万例流感样病例，网络监测实验室检测样本100多万份。同时，我国已在122个地级市布设新冠病毒城市污水监测点。

孙阳表示，下一步，为防范和应对流感等呼吸道传染病引发的大流行，我国将创新医防协同机制，升级改造传染病网络直报系统，加强从人到环境和动物的全过程风险监测，改进病原识别能力。此外，我国还将加强与世卫组织合作，推动实施新修订的国际卫生条例。

“通过流感监测，可以及时掌握流感活动和流行情况。”中国疾控中心副主任李群说，对流感病毒的变异进行监测，能为疫苗的选择提供重要科学依据。

李群表示，由于流感病毒的变异性和难以预测性，维持并提高流感监测工作对于流感疫情的应对和处置非常重要。中国国家流感中心一直致力于促进全球和亚洲地区各国流感人群流感监测和防治能力、流感大流行应对准备能力的共同提高，得到区域国家及国际社会的普遍认可。

2024世界流感大会于7月5日至7日在海南博鳌举行，会议旨在交流分享全球先进流感及呼吸道传染病防控技术，加强国家、区域和全球的流感防控应对能力。