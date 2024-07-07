高温袭来热射病多发 专家：关注中暑前身体发出的警告

4日杭州正式出梅，今年首个高温橙色预警也随之而来，杭州市部分地区最高温接近38℃。在酷暑之下，中暑风险也在增加，严重时甚至可致命。杭州市一医院急诊科副主任赵雪表示，重度中暑就是人们常说的热射病，要分外留意头痛、头晕、口渴、多汗、四肢无力等中暑先兆症状，第一时间让中暑者脱离热环境，转移到凉快通风处，必要时紧急送医。

这几日，杭州市一医院收治了一名患者，其因躯体障碍，在高温天下依旧穿着毛衣毛裤，结果却因中暑昏迷在了家中。当时她的体温高达41℃，皮肤干热、无汗液，并且出现了休克等症状。医护人员立马判断，这是热射病的典型症状，于是立即对其进行了冰毯、冰帽、静脉补液扩容等有效降温手法，以及气管插管有创呼吸支持等治疗。

后经过重症医学科积极抢救，目前患者体温降至正常，后续的脏器评估和治疗还在持续进行中。

赵雪表示，中暑可轻可重，根据病情的严重程度，可分为轻度、中度和重度中暑等三种。患热射病时，人体的体温可达40℃以上，如此高体温下，相当于“把器官放到温水里煮”，每多一分钟对脏器的损害就增一分，出现并发症的可能性就大一分，甚至会引发生命危险。

专家提醒，在中暑到来前身体就会发出多次警告，包括出现头痛、头晕、口渴、多汗、四肢无力等症状。如果没有加以重视，则会持续出现面色潮红、大量出汗、皮肤灼热等症状，甚至发展到四肢湿冷、面色苍白、心动过速的阶段，出现这种情况可能已经发生严重中暑。

一旦发生中暑，“提前预防是重点，迅速降温是关键”。赵雪说，一般来说，除了尽快送患者就医外，在得到专业治疗之前，应第一时间让中暑者立即脱离热环境，转移到凉快通风处；其次应脱去或松开衣服，使患者平卧休息，同时呼叫他以评估意识状态。

如果有条件，还可利用冷水降温，或用毛巾擦拭全身，反复更换毛巾。对昏迷患者，应将其头偏向一侧，防止呕吐误吸，一旦发生呕吐，立即清除掉口腔分泌物，确保呼吸道通畅。

专家建议，在高温环境下，应尽量减少外出。在炎热的环境中工作，要注意保持通风，防止直射阳光照射，根据需要配置遮阳伞、帽子等防护用品。进入空调房前，先在室外阴凉处过渡5分钟；不要长期处于空调房，每隔一段时间要到室外适应5分钟。暴露于高热环境前，也可以进行预防性降温(如使用冷水喷雾、冷湿毛巾和冰袋，将前臂和手浸泡于冷水中数分钟)，或是饮含盐冰液体。(完)