一种小分子可逆转肌肉和大脑衰老迹象

科技日报讯 （记者刘霞）美国得克萨斯大学MD安德森癌症中心科学家开展了一项针对小鼠和人类细胞的新研究。研究结果表明，一种小分子能够通过延长端粒长度并调节关键基因，恢复老年小鼠的肌肉力量，促进脑细胞生长，减少炎症，从而帮助其逆转衰老迹象。相关论文发表于最新一期《细胞》杂志。

团队表示，此前已证明衰老是一个可逆过程，其中端粒酶逆转录酶（TERT）发挥了重要作用。端粒的缩短与衰老和年龄相关的疾病如癌症等相关，而TERT则是细胞内延长端粒长度的关键因素。TERT似乎是一个主控制器，有助于调节与脑细胞生长和衰老有关的基因，但其数量通常会随着人或动物年龄的增长而减少。

团队希望增加TERT的数量。他们总共筛选了653000种化合物，挑选出其中最有效的TERT激活化合物。结果显示，在实验室培养皿中，该分子增加了健康人体细胞和沃纳综合征（一种致人快速早衰的罕见疾病）患者细胞中TERT的含量。当接触该分子时，患者的端粒显著延长。

针对老年小鼠，团队开展了为期一周的短期治疗和持续六个月的长期治疗。短期治疗逆转了血细胞衰老的迹象，减少了许多组织中已知的衰老驱动因素，并促进了在脑细胞发育中关键分子的生长。长期治疗则增加了大脑中关键记忆中心——海马体的脑细胞生长，似乎也改善了动物在记忆测试中的表现。额外的测试表明，小鼠的协调能力和肌肉力量也得到了改善。

尽管这种抗衰老分子迄今只在啮齿类动物和实验室培养皿中的人体细胞内进行了测试，但结果足够令人欣喜。未来该药物或可用于预防与年龄相关的疾病，如阿尔茨海默病等。