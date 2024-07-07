吃素可以预防心血管疾病吗？

一些人不愿意吃肉，是因为他们认为“不吃肉=减少脂肪摄入=有利于降低血脂=不会胖”，进而可以预防心血管疾病。实际上，这个逻辑只是听起来有道理而已。因为适当吃肉，并不会引起血脂升高，也不会让人长胖。如果完全不吃肉，会降低优质蛋白的摄入，同样影响健康。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)