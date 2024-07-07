新茶饮应平衡健康与好喝

近年来，新茶饮行业快速发展，喜茶、奈雪的茶、沪上阿姨等新式茶饮以时尚、新颖的外包装和独具特色的风味逐渐赢得消费者欢迎。

记者近日在北京市望京商圈的奶茶店走访时了解到，不少消费者买奶茶时倾向于选择少甜甚至微甜。喜茶望京麒麟社店经理张小奇表示，消费者日益重视控糖，新茶饮品牌要及时平衡好喝与健康的跷跷板，才能不断满足消费者对健康饮品的消费需求。

近年来，新茶饮品牌在控糖管理上积极行动，以适应消费者健康理念。喜茶上线“无糖甜菊糖”供消费者选择，给予顾客更多定制化饮品选择权。奈雪的茶使用0糖0卡天然“罗汉果汁”做代糖，并在点单小程序标注产品热量估算值。霸王茶姬推出“营养选择”标识，方便消费者识别饮品中的糖分等营养成分。

推动新茶饮行业控糖行动升级，有助于平衡好喝与健康的关系。新茶饮头部品牌喜茶近日发布果茶控糖宣言《健康也好喝，科学可持续》，宣布将持续展开果茶控糖行动。值得一提的是，喜茶5月17日宣布水果茶“真0卡糖”免费后，到目前为止，已有近50万用户选择免费添加0卡糖的果茶饮品，参与果茶控糖。为更全面落实控糖行动，探索饮品整体减糖，喜茶还将陆续推出采用新配方、引入0糖低糖新原料制作的减糖果茶，提升果茶健康品质，为用户带来更轻负担的品饮体验。

北京营养师协会理事顾中一表示，新茶饮控糖行动和产品的推出为消费者提供了更健康的选择，也给了消费者更多选择权，这一波行动还有可能促进行业更加透明、标准更高，将进一步推动新茶饮行业用糖品质升级，带领行业探索科学、健康、可持续的发展路径。

喜茶相关负责人表示，公司饮品将从原料到配方、从摄入到吸收，平衡口感与健康，科学、可持续控糖。他们将以果茶控糖新方式，探索创造健康的水果茶，持续推动新茶饮健康化发展。

数据显示，与“少糖”相关的关键词已成为外卖平台的高频搜索词。中国健康促进与教育协会营养素养分会副秘书长吴佳表示，要少吃添加糖，不赞同“断糖”，也不赞同一切都用甜味剂来代替“真糖”，而是用优化的原料搭配，不用或少用甜味剂，依然做出好喝的茶饮。另外，消费者更需注意避免另一种糖——果葡糖浆，有的商家用了这种糖，还堂而皇之号称“无蔗糖”。企业公开透明地展示自己的糖原料，就是对消费者知情权的尊重。

近期，有网友在社交平台反映，喝完某品牌的饮品后，会出现心悸等不适情况，还有网友跟帖称喝后晚上无法入睡。业内人士建议，不同个体对咖啡因、茶多酚等敏感度及代谢存在明显差异，消费者要合理选择、适度饮用新茶饮。同时，这也提醒相关茶饮品牌，要主动公开饮品配方原料，让消费者了解饮品成分和含量。

《2023新茶饮研究报告》显示，至2025年，国内新式茶饮消费市场规模预计达2015亿元。赛道广阔，新茶饮品牌如果想抓住这波市场红利，必须练好产品内功，强化管理与创新，让每一杯新茶饮更健康、更好喝，推动新茶饮走上规范化发展之路。

中国食品产业分析师朱丹蓬表示，近5年，我国新生代的消费思维和消费行为发生很大变化，在获取产品带来愉悦的同时，更加注重体重、颜值、营养、健康管理，4个管理的持续深化进一步推动食品饮料行业步入一个高质量发展阶段。新茶饮品牌要加快产品创新迭代，精准洞悉新生代客群的核心需求和诉求，满足消费者多元需求，推动新茶饮行业向更加健康的方向发展。