北京医保个人账户实现线上购药

从线上下单买药到医保个账支付，再到购药平台配送到家……即买即得的医保购药新选择，正给北京市参保人员带来更多便利。记者从北京市医保局获悉，7月1日起，北京市参保人员可在线上平台使用医保个人账户，从300家医保定点零售药店线上购买非处方药品。

北京市医保局相关负责人介绍，北京秉承“便民、利民、惠民”的服务宗旨，不断探索创新医疗保障服务新模式，在确保医保基金安全的前提下，积极推进药品线上支付试点工作。

据悉，参保人员使用医保个人账户线上购药时，药品费用由医保个人账户支付，配送费和包装费由个人支付，线上下单后购药平台即时配送药品。线上购药还支持北京市已备案家庭成员之间共济使用医保个人账户。目前，300家定点药店范围覆盖北京市16个行政区和经济技术开发区。

记者在美团平台上选择“看病买药”模块后进入“美团买药”，搜索“医保”进入医保专区，发现具体药品下方会有蓝色标识，提示消费者该药品支持医保支付。在京东平台，记者搜索“北京医保”,发现平台上定位的是北京市内地区，就会出现“线上医保购药”专区界面，并显示附近支持医保支付的药店。

相关平台负责人介绍，通过接入线上药店、增加运力、丰富配送手段等方式，不断扩大服务范围、保障配送时效，服务覆盖范围已由初期的北京五环内区域扩大至北京所有行政区域。

美团买药相关负责人刘楠介绍，随着北京线上医保购药规模扩大，美团买药已实现全城覆盖，常用OTC药品都可以医保个账支付。

北京市医保局提示，目前，线上购药仅支持购买非处方药。对于医生在院内开具的处方药，北京市参保人可以在开通了医保移动支付的医院通过手机线上进行支付购买。目前已有117家医院实现医保移动支付功能，有50家定点医院的自有应用（医院APP或小程序）上线了医保移动支付服务。

对于医生开具的外配处方药，参保人可到定点药店刷卡或扫医保码购买。下一步，北京市医保局将积极探索研究在购药平台线上购买处方药的工作，为参保人提供更多方便快捷的医保服务。

据悉，北京市在2022年就拓宽个人账户使用范围，参保人员个人账户资金可由家庭成员共济使用。家庭成员共济使用个人账户时，需具备两个条件：首先是参保人本人和共济的家庭成员须为本市参保人员，其次须进行个人账户家庭共济备案。参保人员线上可通过北京医保公共服务平台、“京通”小程序办理个人账户家庭共济备案，线下可通过各区经办机构窗口办理。备案成功后，即可共济使用个人账户线上购药。

北京市医保局有关负责人表示，未来将继续推进北京市线上购药医保支付相关工作，不断增加非处方药品线上支付定点零售药店数量，覆盖更广泛的区域，让更多参保人员享受到便捷高效的医保服务。同时，持续加强对定点零售药店医保基金使用的监管，开展对药店药品价格的监测，保障医保基金安全高效运行。