奶业观察：强“链条”重“数智” 推动奶产业进而有为

7月3日至5日，第十五届中国奶业大会、2024中国奶业20强（D20）论坛暨2024中国奶业展览会在武汉国际博览中心召开。本届展会设置有中国奶业20强企业展区、国家展团、专业展区等，展览面积约10万平方米，530余家企业参展，一站式呈现中国奶业的全方位发展态势。

大会期间，伊利集团、中国飞鹤、优然牧业、京鹏畜牧等多家企业参会参展，并做客人民优选《健康消费新观察》栏目，围绕赋能奶业发展的新产品、新模式，助推奶业进步的新市场、新需求发表观点。

伊利集团副总裁徐克分享了对奶业发展的体会。他说：“当前奶业发展来到关键时期，应紧扣产业链、创新链、数据链和人才链，实现‘四链融合’，全面构建高效协同、互融互通的产业创新生态，加快创新步伐，提升核心竞争力，实现高质量发展。”同时，基于大会强调的数智化这一话题，徐克认为，数字经济时代，奶企也应该推进全链数智化转型升级，摆脱传统增长路径。“近年来，伊利为推进数智化转型，构建了全链条覆盖、全场景渗透、全方位互动、全品类共享的‘四全运营体系’，打造更加高效和可持续的产业链，以‘数智之力’助推行业高质量发展”。

本届大会主题为“数智赋能引领产业发展增长点 产业融合驱动奶业高质量发展”。中国飞鹤首席科学家蒋士龙认为，奶业数智化的背后是持续重视科研、加大科研投入。他介绍说：“飞鹤一直高度重视婴配粉等奶制品的科研投入，携手国内外权威科研机构，在脑发育领域谋求突破。同时，从2010年开始规划推进数智化建设，目前已将数智化系统逐步运用于牧场、工厂、供应链、渠道管控和消费者服务等各个环节，致力于实现了全产业链的智能化发展。”

优然牧业技术总监王典同样认为数字化、智能化将成为奶产业发展的助推器。基于乳业上游产业链的相关举措，他介绍了优然牧业发展数字化的五个方面：“数字种业方面，组建育种参考群，升级育种数据质量，建立奶牛育种大数据平台；数字草业方面，开发‘优草云’牧草种植信息系统平台，引入互联网农业终端和自动驾驶系统，对田间作业进行远程掌控；数字营养方面，通过智能装备收集、识别、选择、过滤和使用奶牛实时数据，并利用数字化技术评价饲料营养；数字养殖方面，通过‘无人牛舍’和‘慧牧云’智慧牧场管理系统，实时掌握奶牛的产奶量、采食量和运动量等数据信息；数字电商方面，建设牧业产业链交易中心‘聚牧城科技’，帮助农牧民足不出户就可以快速解决养殖过程中遇到的问题。”

在奶产业链条中，牧场规划设计和建造是上游奶源基地基础建设的重要一步。作为牧场规划设计和建造领域的代表之一，中国奶业协会副会长、京鹏畜牧董事长高继伟分享说，农业农村部印发的《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》明确提出支持养殖场开展“智慧牧场”建设。“在相关政策的引导支持下，京鹏畜牧运用智能化、信息化手段对所提供的奶牛养殖服务的各环节进行硬件改造、软件升级，在加速推进奶业数字化转型方面打造未来数字化生态农场，帮助牧场打通数字化管理的‘最后一公里’”。

高继伟还建议，目前我国奶业已经积累了丰富的数据基础，在发展数字化方面也有着巨大的市场需求，可通过建设一站式智慧云平台及数字生态农场，实现牧场、数据、平台等多方之间的共享互联，为牧场管理者决策提供科学支撑。