“数字转型+科技赋能+产品升级”助力奶业健康发展

7月3日至5日，第十五届中国奶业大会、2024中国奶业20强（D20）论坛暨2024中国奶业展览会在武汉国际博览中心召开。本届展会设置有中国奶业20强企业展区、国家展团、专业展区等，展览面积约10万平方米，530余家企业参展，一站式呈现中国奶业的全方位发展态势。

大会期间，新希望乳业、君乐宝乳业、卫岗乳业、得益乳业、妙可蓝多等多家企业围绕企业数字化转型、科技助推产业发展、奶制品消费升级等话题发表观点。

结合提高供应链效率、源头可追溯、提升产品体验三方面，新希望乳业董事长席刚分享了新希望乳业的数字化探索之路。“在上游端，我们运用数字技术和过往的管理经验，建立了‘云牧场’和数字化工厂，并依托新希望集团打造了“鲜生活冷链”数字供应链系统，这些尝试为企业提升供应链效率带来助益”。为实现产品源头可追溯，新希望乳业将源头场景与数字技术相结合，开发了一套基于食品安全的数字化管理系统“鲜活源”，这套系统目前面向全行业开放，为助力奶业的健康发展发挥着积极作用。席刚介绍说，同时，数字化在产品和用户之间也起到了“桥梁”作用。“我们开发了数字会员管理系统‘鲜活go’，便于及时响应用户对产品的反馈，让品牌离用户更近”。

“以数字技术和科技创新为奶业发展助力，这是现实所需、更是未来所向。”君乐宝乳业集团总裁助理冯进茂介绍，在数字化方面，君乐宝近年来通过数字融合手段促进传统业务转型，“以数字化现代装备焕新奶粉生产线，通过安装数字传感器，提高生产效率，提升了奶粉产品链的运营管理水平。”在科技创新方面，冯进茂介绍了君乐宝做出的一系列尝试：投资建设了君乐宝科学营养研究院，建立了科学营养智库和婴幼儿奶粉国际专家联盟等平台，通过将优质科研资源与产品事业相结合，有助于更好赋能奶业产业链发展，更好服务于消费者。

“在吃得好、吃得健康、吃得美味的同时，还要好玩有趣，这是消费者对乳制品创新提出的新要求。”南京卫岗乳业有限公司副总裁雒彦以探索产品深度融合城市文化与城市名片为例表示，“南京是卫岗乳业的大本营，来鸡鸣寺赏樱花是南京的旅游打卡项目，白桃又是南京的特产，我们把这些元素都融合在产品中，去呼应升级消费需求。”他认为，将产品和消费场景融合创新是乳企值得探索的发展方向。

山东得益乳业股份有限公司总经理助理李凯认为，消费者对奶制品的需求正在趋向多层次、高端化，企业应根据不同消费者的口味偏好、营养需求和健康理念，丰富产品矩阵，加强质量控制。面对不断更新的市场环境，得益乳业坚持低温奶战略，深入了解消费者需求，形成了“种、养、加、配、售”全链条自控和数字化的经营模式，助力提升产品品质和服务水平。“我们将继续以做好奶源、做好产品、做好服务为目标，为消费者带去更好的产品体验”。

针对奶酪行业的可持续发展，妙可蓝多创始人、总裁柴琇提出四点建议：“一是领域内企业结合自身特色创新发展，力争打造明星产品，实现奶酪行业的差异化经营；二是建设自主供应链，提高供应链上游的生产效率，稳定上游原奶产业的供求关系，加大对国产原奶的利用率；三是加大在原制奶酪领域的研发和投产，让奶酪满足多元消费者的消费需求；四是学习国外奶酪产业的成熟技术和经验，并结合中国饮食文化，持续创新奶酪产品。”