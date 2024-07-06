健康“医”点通
热到中暑怎么办？专家教你6个防中暑妙招
人民网记者 闫妍
2024年07月06日09:05 来源：人民网
近日，江南等地出现高温天气。天津医科大学第二医院急诊医学科副主任医师张璐在接受人民网记者采访时表示，夏天，在高温高湿或者无风的环境下，身体产热增加、散热不足。此时，如果防暑降温意识不足或者措施不当，均可导致体温调节中枢功能障碍，水、电解质代谢紊乱，人体重要脏器功能异常，从而引起中暑。
海报制作：实习生李思妍
(责编：孙红丽、高雷)
人民网记者 闫妍
近日，江南等地出现高温天气。天津医科大学第二医院急诊医学科副主任医师张璐在接受人民网记者采访时表示，夏天，在高温高湿或者无风的环境下，身体产热增加、散热不足。此时，如果防暑降温意识不足或者措施不当，均可导致体温调节中枢功能障碍，水、电解质代谢紊乱，人体重要脏器功能异常，从而引起中暑。
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