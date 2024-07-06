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健康“医”点通

今日小暑 “三宜三忌”需知晓

陈子源

2024年07月06日08:52 来源：人民网

今天是二十四节气中的小暑，暑气自此更浓，天气会越来越热。天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时介绍，小暑节气，人体阳气旺盛，气血和津液代谢过快，机体处于超负荷状态，此时对于身体调理显得尤为重要，有“三宜三忌”应予以注意。

(责编：孙红丽、高雷)




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