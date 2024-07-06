别让甲亢拉低你的颜值

针对“整容失败”的流言，近日，演员李宗翰深夜发文并晒出诊断报告，澄清自己并未整容。原来，导致李宗翰面部肿胀，甚至有点“科技感”的真凶竟是甲亢。今天，内分泌与代谢科的专家就来跟大家聊聊甲亢对颜值的影响。

甲亢能让眼睛“变大”

甲亢多是因为异常的自身免疫抗体导致的，这些抗体也会引起眼球后面的肌肉增粗，眼眶组织增多、肿胀，就会将眼球往前推出，进而出现突眼的病症。

患者会出现眼睛异物感、胀痛、畏光、流泪、看东西重影、视力下降等，检查会发现眼睑肿胀、结膜充血水肿、眼球活动受限，严重者眼球固定、眼睑闭合不全、角膜外露而形成角膜溃疡、全眼炎，甚至失明。

脖子“变粗”

脖子粗也是甲亢典型的症状，这是由于甲状腺从轻度到重度不同程度肿大。甲状腺肿大的程度往往与甲亢严重程度相关，多数经过治疗可以还转；但如果治疗后甲状腺肿大恢复不理想，意味着可能需要更长的疗程，以及治愈后可能更容易复发。

面部潮红

面部潮红、缺乏皱纹、多汗也是甲亢的症状。由于代谢增高、血液循环加速、毛细血管扩张、交感神经兴奋等多种原因，患病者更易出汗、体温偏高，皮肤摸起来温暖湿润。同时，患者的指甲也可能变得粗糙、容易断裂或出现凹陷。此外，有部分患者会发生头发、眉毛和体毛脱落的现象。

小腿皮肤长斑块

胫前黏液性水肿，是格雷夫斯病（毒性弥漫性甲状腺肿，最常见甲亢病因）的特殊皮肤表现，发生率大约5％。小腿前侧前下三分之一的部位，早期是对称性的皮肤增厚、变粗、毛囊角化，可以见到广泛的大小不等的红褐色或暗紫色突起不平的斑块或结节，后期皮肤如橘皮或树皮样，还可能伴发感染和色素沉着。 文/曹沉香（北京清华长庚医院）

敲黑板

甲亢不控制可致严重营养不良

甲亢是一种常见疾病，由于血里的甲状腺激素过多，造成了全身性的问题。

光吃不胖也是一种烦恼。过多甲状腺激素可兴奋肠蠕动，引起食欲亢进，饿得快、吃得多，由于代谢速度更高，体重却不断下降，这时候你的肌肉和脂肪组织都在流失，失去健康体态，长期得不到控制还会出现严重营养不良。有经验的医生常常一眼就能认出患病者，这是因为甲亢时有标志性的外表。细心一些总能发现它的蛛丝马迹，早发现早治疗，别让它降低了你的颜值。