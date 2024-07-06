快憋不住啦！膀胱真的会“爆炸”吗？

生活中你有没有遇到过这样的窘境，急需“放水”却怎么也找不到厕所，尿意带来的紧迫感让人大气不敢出，担心膀胱随时会“爆炸”。的确，我们的膀胱是有底线的，但当尿液再也无法容纳时，到底会发生什么？今天就来请医生为我们揭秘憋尿对膀胱的影响。

不会憋“爆”但结果有点尴尬

人体的尿液由肾脏产生，经过输尿管进入膀胱，尿液在这里暂时储存，因此膀胱就类似一个蓄水池。

当尿液储存至约200ml时，膀胱会告诉大脑我们需要排尿，就会产生“尿意”。如果这时在公共场所、高速路上不方便排尿，那么我们的意识就会控制尿道括约肌加强收缩，防止尿液流出去。仔细留意，这种肌肉收缩我们可以感觉得到。

等尿液储存到约400ml时，膀胱就会被充满，尿意急迫，这时靠意志力还是可以再憋一会儿的。当尿液进一步增加，膀胱会过度充盈，像吹气球一样。

尿液容量储存到约800ml时，膀胱括约肌的舒张力达到极限，蓄水池装满了。由于排尿反射在脊髓水平即可完成，巨大的膀胱内压会迫使尿道括约肌失去自主控制，打开阀门，排出尿液，此时人会不自主地排出尿液。

所以正常生理下，我们想通过意志力憋尿导致膀胱破掉几乎不可能，破掉之前就已经尿裤子了。

憋尿伤身真的不是一点点

工作正忙没时间、睡意正浓懒得下床、开车路上不方便……生活中，我们往往因为种种原因，忽视膀胱的“感受”。虽然憋尿不会让膀胱破掉，但它也不能默默承担所有。经常憋尿，极有可能导致尿潴留、尿失禁、尿路感染、心脑血管意外、生殖系统疾病等危害：

排尿障碍 长期憋尿容易造成尿潴留与尿失禁。膀胱像个气球，自带弹性和韧性。如果长期憋满尿液，膀胱会被慢慢撑大，弹性慢慢变小，膀胱像拉过头的橡皮条，失去弹性，即使阀门开了,膀胱也无法有效收缩,时间长了当膀胱变得过于松弛时，就会出现想排尿但是尿不出来的情况，这就是尿潴留。

长期憋尿还可能让尿道括约肌对大脑发出的“守门指令”反应迟钝，甚至出现还没到厕所就尿裤子的尴尬，这就是尿失禁。女性更易发生尿失禁，因为女性不像男性有内外两个括约肌，只靠单一括约肌来憋住小便，因此，如果长时间憋尿，括约肌会疲劳、无力，更易导致尿失禁的发生。

泌尿系统感染与结石 正常情况下，尿液是无菌的，肾脏不断产生尿液储存在膀胱，膀胱排尿的同时冲洗尿道，正常排尿对泌尿系统有较好的自净作用。憋尿时膀胱胀大，膀胱壁血管被压迫，膀胱黏膜缺血，抵抗力降低，细菌就会乘虚而入，大肆生长繁殖，最终引发膀胱炎、尿道炎等。

长期憋尿还可能使膀胱内的尿液及细菌逆行至肾盂，引起急性肾盂肾炎，反复发作会导致慢性肾盂肾炎，如果不及时彻底治疗，会造成肾脏功能的永久性损伤。

另外，长期憋尿，尿液中的尿酸盐和钙等物质连同细菌的代谢产物容易沉淀形成尿路结石，结石形成后成为细菌的“掩蔽所”,随着结石的增大，进而诱发泌尿系统感染，二者互为因果，形成恶性循环，损害人体健康。

心脑血管意外 有高血压和心脑血管疾病的人，憋尿时还可能导致心律失常、晕厥、脑卒中,甚至诱发心绞痛或心肌梗死等意想不到的危险。长时间憋尿后一旦用力排尿，膀胱压力骤减，血液向下走，导致流回心脏的血液减少，继而发生供给大脑的血液不足，引起大脑短暂性缺血缺氧。同时膀胱迅速排空会使迷走神经变得过度兴奋，血管扩张,也会使血压降低、心率减慢、脑供血不足，诱发排尿性晕厥。如若跌倒，没有得到及时救治，甚至可能有生命危险。

另外，憋尿使膀胱充盈后,令交感神经过于兴奋，让情绪变得急躁，在憋尿引起的生理和心理双重紧张的诱导下，高血压患者的血压会升高、心跳加快，心肌耗氧量增加，可能会诱发出血性脑卒中。对于高血压患者来说，可能存在血管硬化、弹性差等情况，引起脑出血或心肌梗死，严重的还会导致猝死。

生殖系统疾病 正常情况下，男性尿道的下段寄生有细菌，排尿时，这些细菌会被冲刷掉。经常憋尿易使细菌逆行到尿道，引发前列腺炎。前列腺炎会带来早泄、射精痛、血精等症状，影响性生活质量，给患者造成巨大心理压力。对女性来说，憋尿可能会刺激盆腔，使盆腔器官功能紊乱，引起慢性盆腔炎。此外，尿后膀胱过度充盈，会压迫子宫，挤压神经，从而引起腰骶部疼痛，影响生活质量。

这些不良习惯暗给膀胱“补刀”

每次憋尿都是在伤害膀胱的健康。此外，还有一些我们生活中常见的行为习惯，也在悄无声息地影响着膀胱的健康。

吸烟 吸烟是目前最为肯定的膀胱癌致病危险因素。研究发现，吸烟可使膀胱癌危险率增加4倍。随着吸烟时间的延长，膀胱癌的发病率也明显增高。

因为烟中的有毒物质会引起膀胱组织细胞发生变异，如果长时间吸烟，身体中的烟草致癌物会在膀胱壁大量聚积，从而导致膀胱癌。所以吸烟者要尽快戒烟，并减少被动吸烟。

喝水少 细菌无法及时排出体外，容易导致膀胱发炎，尤其是免疫力较弱的人群更容易发病。从医学上来说，每人每天应喝2000ml水，足够的水能帮助体内废物及时排出。癌症患者在平时应该多喝水、多排尿。多喝水就会引起多排尿，而排尿是身体毒素排出最佳方法。

不重视个人卫生 不爱清洗、不勤换内裤、用不干净的毛巾等，极易使细菌入侵到泌尿系统，对脆弱的膀胱造成危害。女性的尿道比较短，又直又宽，细菌极易入侵造成泌尿系统感染。特别是经期，女性应该特别重视个人卫生。

文/刘帅 张树栋（北京大学第三医院）

敲黑板

保养膀胱这些运动安排上

总而言之，平时应尽量不憋尿，如果不得不憋尿，或憋尿时间过长，在第一次释放后要多饮水、多排尿，起到冲洗膀胱的作用，防止尿路感染。

建议每天保证喝水（纯净水、温开水）1500至2000毫升，且要舒缓、均匀地喝水，不要一次喝太多。平日里，多多留心尿液的状态，比如尿的颜色、气味等，它们可以透露膀胱的健康信息。此外，做一些针对性的锻炼，比如经常做提肛运动、收紧盆底肌的运动，能帮助控制过度活跃的膀胱。