“五进”关爱服务计划走进国家知识产权局专利局

近日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进国家知识产权局专利局，通过一对一健康咨询、健康生活体验等多元化形式，探索健康服务新模式，受到职工的广泛关注和喜爱。

本次“五进”计划在国家知识产权局专利局3层的培训教室进行。前期，围绕国家知识产权局专利局职工的相关健康需求，关爱计划预先设置了趣味科普答题、健康生活产品服务体验、健康检测、名医健康咨询等服务环节，宽敞的教室摆放着一系列兼具趣味与科普的沉浸式体验产品，让职工们切身感受到健康管理落到了实处。

在人民好医生视频问诊服务专区，带着健康疑惑前来的职工们通过远程连线医生得到了健康解答。同时，一块肩颈、腰椎健康检测的智慧化屏幕也吸引了职工们的注意力，纷纷前来跟练。

围绕皮肤、口腔等健康问题带来的“新服务”也使职工们兴趣盎然。在人民优选关爱快闪护肤产品体验专区，职工们通过试用护肤产品，学习到了日常护肤的知识；在一旁的智慧皮肤检测专区，参与者也在检测器械的帮助下轻松辨别自己的肤质，以及学习紫外线晒黑、皮肤暗沉、色斑痘印等问题应该如何来应对；口腔健康专区的工作人员依托专业检测设备，检测了职工们的口腔健康情况，解答了口腔健康知识，全方位关心关爱职工牙齿健康。

为了更好地服务国家知识产权局专利局职工的健康需求，本次“五进”邀请北京大学第六医院主任医师、医学博士闫俊，北京医院主任医师、医学博士王强为职工们带来心理科及骨科的“健康咨询服务”。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。