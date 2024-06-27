人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

健康“医”点通

夏季饮食“6不要” 助你健康度盛夏

陈子源

2024年06月27日09:03 来源：人民网

随着盛夏来临，高温高湿天气增多，饮食对于健康的影响愈发凸显。夏季饮食有哪些禁忌？为此，人民网采访了深圳市龙华区人民医院临床营养科主任医师刘晓军。

(责编：杨虞波罗、吕骞)




热门点击排行榜