用心守护人民群众生命健康（履职故事）

目前乡镇卫生院抗生素品种主要有哪些？临床抗生素的使用是否符合规范？带着疑问，近期，全国政协委员傅小云一头扎进贵州大山深处的乡镇卫生院，与医护人员座谈交流，在理论和临床之间寻找最好的结合点。

抗生素的使用管理，事关群众身体健康，也一直是傅小云关注的重点话题。作为遵义医科大学附属医院副院长，自2022年5月被选派至三都水族自治县人民医院任院长开展“组团式”医疗帮扶伊始，傅小云就抓住一切机会走村串寨，对基层医疗发展情况进行深入调研。

在傅小云看来，抗生素不可当作“万能药”随意乱用，也不能在临床关键时刻不用。尤其是在贵州的偏远地区，许多群众对抗生素的认识还是不够全面客观，甚至很多基层医生在认识和用药上都有一定的误区。

作为全国政协委员，在扎根一线的实践和调研中，他逐步认识到：“基层医疗服务改善的关键，不是缺药、缺设备、缺硬件，而是缺人、缺观念的转变提升。”

每一次接诊或者进村入户，傅小云都会跟当地群众、医护人员仔细交流，认真聆听他们的实际用药情况以及面对的具体困难。

经过长期的实践摸索，傅小云归纳出了一条结合当地实际的基层医疗人才培养之道：采取内部培养和医生、护士外出进修相结合的培养方式，制定“导师制”人才培养方案，帮扶专家利用实战病例手把手教，在临床实战中提高基层医疗人才临床经验。

为了进一步提高基层医疗服务水平，傅小云建议培养更多合格的基层医疗人才、留下一只“带不走的工作队”。去年，傅小云将自己关于基层医疗人才培养的点滴经验和种种思考，整理成提案带到北京，带上了全国两会。

“不断提升临床医疗质量，用心守护人民群众的生命健康，这是我坚持不变的追求。”傅小云说。

《 人民日报 》（ 2024年06月27日 18 版）