我们需要什么样的新医科？（新视野）

我们在为大部分患者治病的时候，一方面是医疗技术发挥作用，一方面是人文力量在支撑，两者相互协调，不可替代。正如特鲁多医生所说，“有时是治愈，常常是帮助，总是去安慰。”

我们需要扭转、革新过去完全依赖生物科学的理念和模式，发展满足社会日益增长、多元健康需求的新医科。

何谓新医科？医学是一门涉及广泛的综合性学科，包含人文学科、自然科学，甚至还有哲学、宗教等社会科学内容。需要看到，人类社会的所有知识要素都与健康相关，物质的、精神的、心理的、社会的。所以新医科强调医学所赖以发展的基础是综合科学，不仅仅是现代的生命科学，这是第一。

第二，医学的发展，有赖于多学科的交叉融通。医学问题很复杂，要解决医学的问题，需要临床医学与多学科紧密融合。比如器官移植领域，人体器官如何捐赠和分配？涉及一系列伦理和法规的问题，需要临床医学家与法学专家、人文学家一起研究。受者移植后排斥反应的问题怎么解决？这需要临床医师和免疫学、药学专家合作研究。器官保存液如何研制？就需要跟化学、细胞生物学专家共同探索。移植需要的手术麻醉、重症监护设备则要求医学、生物工程、精密仪器制造等专家参与研发……

第三，新医科要培养什么样的学生？我们的答案是，适应现代社会健康医疗需求的新型的医生。他们应具有高度人文情怀、丰厚科学素养、复合知识结构，能够系统认知人体的机能和疾病的本质，能够针对临床实践中的问题和需求进行创新研究，也就是集良医、学者、领导者三位一体的卓越学者型医师或医师科学家。

这三者相辅相成，首先是良医，要有高尚的医德，加之过硬的临床胜任能力，领导力同样不可或缺，因为不管是在提供医疗服务的临床实践中，还是在引领教学科研创新中，都需要医生作为主导的团队协同工作。

新医科服务的患者是社会活动中的一个整体的人，我们倡导整合式医疗，以患者为中心，以疾病为导向，多学科联合提供系统的、全面的综合医疗服务。比如一个肝癌患者到我们医院来，我们会把肝胆外科、肝脏移植、肝病内科、介入科、肿瘤科、放疗科、病理科、重症医学科、中医科等相关专科的医生集中到一起，为患者量身定制治疗方案，一站式服务，让患者得到最适宜的治疗。

在当今医疗体系中，专科分化带来了医疗服务的碎片化、孤岛化。很多时候患者进入一家大医院，往往是先闯进了哪个专科，就做了哪个专科擅长但未必是最适宜患者病情的治疗。本来可能适合手术切除，结果进了放射介入科就做了栓塞化疗，病灶清除不彻底，术后残留复发；或者应该先做介入和靶向治疗，让肿瘤缩小后再做治愈性手术，结果患者一入外科的门，直接就开了刀，同样也容易发生微小残留病灶；或者病情不适合切除、移植、放疗或化疗的晚期肝癌患者，没有得到综合评估和精准决策就盲目受用那些不仅无效、反而加重病情的激进疗法……如此这般的状况下，患者得不到一个最合适、最精准的治疗方案。

新医科的目标是推动建立这样一个健康医疗服务体系：在这个体系中，大医院主要应对复杂重症的急性期治疗，还有大量预防的、健康管理的、筛查的、康复的、慢病管理的工作，需要由社区来承担，包括社区卫生中心、社区卫生站、家庭医生服务。在我国当前基层医疗机构相对落后的状况下，大医院应该发挥龙头作用，推动优质医疗资源下沉、医生进社区，把社区健康医疗服务带起来。

（作者为中国工程院院士、北京清华长庚医院院长）