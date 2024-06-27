输液收取座椅费“合规” 医院还应该考虑“合情”

近日，宁夏一名网友在短视频平台晒出一张宁夏儿童医院收费凭证，其中一项收费项目为：静脉输液（座椅一组），费用5元。不少网友质疑这项收费是否合理。对此，宁夏回族自治区医疗保障局回应称，医院收取的这项费用符合相关规定。

患者之所以质疑相关医院收取该笔费用的合理性，主要出于两个方面的因素，一是从传统习惯来看，医院为输液病人提供座椅属于“分内之事”，就像为住院病人提供可挂输液瓶的支架一样，并没有收费的必要性；二是医院属于公益性机构，为患者提供人性化服务是其不变的宗旨，如果连座椅都要收费，在情感上让人难以接受。

实际上，包括一些个体诊所和民营医疗机构在内的营利性组织，为等待的病人提供座椅都属于免费项目。常见的是，人气很火的民营医院在无病床提供的情况下，会免费为病人提供一排排方便输液的座位，并未进行单独的收费。在此情况下，相关医院对输液座椅进行收费，自然会引发公众“乱收费”的质疑。

根据宁夏回族自治区医疗保障局的相关回复，医院可以按照5元一次的指导价格收取输液床费用，若医院只提供输液座椅，则收费价格减半，即2.5元一次。从相关部门的解释来看，宁夏儿童医院收取输液座位费符合相关规定，并严格执行了收取费用的标准。也就是说，该医院收取座椅费不存在问题。

类似的行为在一些地方也出现过，比如2011年，有济南市民发现，去医院输液坐的椅子被收3元钱，这一收费项目是经物价部门核准的正当收费。面对公众质疑，主管部门对此解释为，一些医院特别是大医院，看病的人非常多，输液室面积有限，收费是为了给患者提供更好的保障。一边是物价主管部门批准的收费项目，一边是患者的不解，由此形成的反差，确实值得认真面对和深入解读。

医院收取输液座椅费之所以难以被公众接受，一个重要的原因在于，收费信息没有做到公开透明，患者的知情权没有得到满足。同时，“合规性”收费在程序上没有坚持审慎性原则，一定程度上影响了公众对公益性机构的认可。另外，收取输液座椅费缺乏关于构建和谐医患关系的考虑，客观上影响了公众对医疗机构的信任。正因如此，医疗机构在相关费用的收取上，即便有“物价部门核定”和“医保机构认可”，在付诸实施时也应慎之又慎。

在保障“合规性”的同时，充分考虑“合情性”，使之回归公益的本质，公共服务机构的“服务升级”才会真正得到认可。类似的现象在其他领域也时有发生。如前不久，山西太原武宿国际机场T2航站楼里，一排排全是共享按摩座椅，没有一把正常座椅，经媒体曝光后，相关营运方不仅公开进行了道歉，同时还承诺进行整改，让消失的正当座椅重新得以回归。

医院作为服务机构和营运主体，基于成本考虑，对增加和附加服务项目进行收费，原本无可厚非。问题在于，以收费为目的增值服务，基础和前提应当是满足最基本的公共需要，不让患者站着输液应是基本保障和要件，在此基础上的个性化和舒适度收费，才具备正当性。

如果背离了这样的原则，很多收费项目都难逃“乱收费”之嫌，即便暂时有物价部门的批文，其“合情性”也值得推敲。