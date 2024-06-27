如何让子女护理假“敢休能休”

在当下快节奏运行的社会中，父母生病时，子女难免要在顾全工作和照料父母之间左支右绌。今年上海两会期间，上海市政协委员、华东政法大学法律学院院长金可可提交一则《关于为父母60周岁以上子女增设护理假的提案》，希望进一步推动上海为父母60周岁以上的子女增设护理假，增强家庭养老保障能力，应对老龄化社会。上海市卫生健康委回复称，鼓励有条件的用人单位探索设立独生子女父母护理假制度，总结好的做法和经验，在条件成熟时，出台全市统一的子女护理假政策。

目前，我国已有多个省份通过地方立法建立了独生子女护理假制度。福建、湖北、黑龙江、广西、海南、重庆等地都在相关规定中进行了明确。

推动子女护理假的落实，不仅是对老年人的关爱，也是构建更有温度、更有人情味的社会的重要途径。从更大处说，子女假的落实可以更好实现家庭和工作上的平衡，让为人子女者能够兼顾家庭责任和赡养义务。同时，让老年人可以更有尊严地面对衰老和疾病，真正感受到“老有所养”的温情。

政策上的探索不少，更重要的问题是如何落实。目前，不少规定仍属于框架性的指导意见，缺乏具体的落实和保障政策。要真正实现子女护理假的“应休尽休”，还有很长的路要走。

企业“不愿休”，是因为子女护理假会加大企业的用工成本，由此还会带来对工作流程灵活度和其他员工任务兼顾能力的考验。从企业运营的角度来说，缺乏给员工放护理假的动力。员工“不敢休”，是因为在较为严峻的就业压力下，员工因怕“扣钱”或“失岗”导致“有假不休”。久而久之，护理假就被搁置在一边。

子女护理假不该成为企业和员工之间的“无效拉扯”，理应得到更多支持。近年来，我国社会的老龄化程度正在逐步加深。国家卫生健康委相关数据显示，据测算，预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿，在总人口中的占比将超过20%，进入中度老龄化阶段。2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。社会养老资源仍有待进一步发展，而“居家养老”的传统观念难以在短时间内撼动，子女的护理任务仍然是非常现实的问题。

子女护理假也不只是简单放假，还应有相应的配套措施。比如，有关部门还需综合考虑假期增加对企业用工成本的影响等多方面因素，给予用人单位一定的激励和补助措施；增加社会养老资源的供给，为子女的护理提供更多社会性支持。

当然，必须要承认，落实子女护理假还存在着假期挪用、企业负担加重等诸多忧虑，但这些问题都可以在实施过程中加以调整和完善。毕竟，“路虽远，行则将至”，对落实子女护理假的探索要持续。