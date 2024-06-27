专家：三阴性乳腺癌一线治疗迎新标准

三阴性乳腺癌一线治疗领域迎来新动向，近日，国家药品监督管理局批准了国内首个晚期三阴性乳腺癌免疫疗法。

2021年，世界卫生组织国际癌症研究机构发布最新数据显示，乳腺癌首次超过肺癌，成为“全球第一大癌”。这其中，三阴性乳腺癌约占所有乳腺癌的15%-20%，具有侵袭性强、复发率高和预后较差的特点。

据介绍，晚期三阴性乳腺癌对靶向治疗和内分泌治疗不敏感，缺乏特异性治疗方法。我国目前的三阴性乳腺癌治疗仍以化疗为主，但无论单药或是联合化疗均疗效欠佳，中位生存期约9~12个月，5年生存率不足30%。

今年1月，由中国临床肿瘤学会(CSCO)副理事长兼秘书长、解放军总医院肿瘤医学部教授江泽飞牵头的TORCHLIGHT研究，其成果获国际医学期刊《自然-医学》发表。该研究是一项随机、双盲、安慰剂对照、多中心的Ⅲ期临床研究，在全国56家中心联合开展。

研究显示，与注射用紫杉醇(白蛋白结合型)相比，特瑞普利单抗联合注射用紫杉醇(白蛋白结合型)用于首诊IV期或复发转移性三阴性乳腺癌患者可显著延长PD-L1阳性人群的无进展生存期，总生存期也达到了获益趋势。

“免疫治疗已成为三阴性乳腺癌最重要的治疗手段，TORCHLIGHT研究在传统化疗基础上加入免疫检查点抑制剂，不仅显著延长晚期三阴性乳腺癌患者的无进展生存期，且显示出显著的生存获益趋势，提三阴性乳腺癌患者总生存超30月。作为国内首个在三阴性乳腺癌领域获批的免疫疗法，将成为其一线治疗新标准。”江泽飞表示。(完)