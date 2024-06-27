十六部门联合制定方案开展三年“体重管理年”活动

“许多研究表明，体重异常特别是超重和肥胖与疾病有着密切关系。”在国家卫生健康委6月26日举行的新闻发布会上，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，超重与肥胖问题是高血压、糖尿病、高血脂、心脑血管疾病以及部分癌症发生的重要危险因素。超重和肥胖问题是重大的公共卫生问题，亟须加强干预，予以改善。

为此，国家卫生健康委、教育部、体育总局、国家中医药局等16个部门联合启动“体重管理年”活动，组织制定《“体重管理年”活动实施方案》，旨在通过三年左右时间，广泛建立体重管理支持性环境，改善部分人群体重异常状况。

研发智能设备监测体重

“体重管理年”活动除了加强科学普及，动员社会广泛参与，提高管理科学化、专业化和精准化水平外，还特别强调科技支撑和赋能。郭燕红表示，相关部门将加强技术研究和转化应用，推动体重管理技术创新和产品升级。比如，通过研发智能可穿戴设备，监测体重管理相关指标，推动人工智能技术用于体重监测和健康管理，促进广大群众维持适宜健康的体重水平。

与此同时，健身设施保障也将进一步到位。国家体育总局群众体育司二级巡视员杨敏介绍，截至2023年底，我国人均体育场地面积达到2.89平方米，“健身去哪儿”难题得到缓解。未来，将持续加大经费投入，引导各地推进体育公园、全民健身中心、健身步道、社会足球场、群众滑冰场等场地设施建设。到2025年，县（市、区）、乡镇街道、行政村（社区）三级公共健身设施和社区的“15分钟健身圈”将实现全覆盖。

警惕各种减肥误区

“有些人采用断食、过度节食、低碳水化合物饮食（不吃主食），甚至是生酮饮食等方式来减重，这些都是不对的。”中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员赵文华坦言，这类方法忽略了人体健康对营养全面的需求，盲目减重不仅达不到目标，甚至带来更大的健康危害。

此外，“过瘦”人群、“光吃不胖”等说法没有科学道理。“通过调整饮食结构，适当增加身体活动，健康体重不难达到。”赵文华说，减重没有捷径可循，综合措施特别是生活方式管理十分重要，建议大家不要盲目用药减肥。如果需要采取医疗措施，应听从专业医生建议。

为什么有人坚持运动、控制饮食，体重却没有变化？国家体育总局体育科学研究所国民体质与科学健身研究中心主任徐建方解释说，体重数值变化不是唯一的判断标准。因为肌肉密度比脂肪大，相同重量的肌肉会比脂肪体积小，锻炼后尽管体重可能没有变化，但脂肪减少、肌肉增加，就是对健康状况很好地促进。